Kommunalt frontpersonale får vacciner

Den nyeste vaccinekalender fra Sundhedsstyrelsen tager højde for, at den tredje vaccination, der er godkendt i EU, herhjemme bliver målrettet sundhedspersonale.

Vaccinen fra AstraZeneca er ikke afprøvet tilstrækkeligt på ældre over 65 år, derfor har Danmark og en række andre europæiske lande valgt kun at bruge den til mennesker mellem 18 og 64 år.

- Vi er så småt i gang. Fra i morgen er der fuldt tryk på at få vaccineret kommunalt sundheds- og omsorgspersonale. Vi ønsker at vaccinere så mange som muligt, og vi håber, at tiderne, der nu åbnes for, bliver flået væk. Vaccinationerne hjælper personalet med at passe på sig selv, derees kollegaer og ikke mindst borgerne, som de hver dag hjælper, udtaler Jesper Gyllenborg, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital og ansvarlig for den sygehusbaserede del af vaccinationsprogrammet i Region Sjælland.