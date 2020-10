Radikal Skatteordfører Kathrine Olldag sidder i disse dage og forhandler elbil-aftale med S-regeringen. Og hun og hendes parti vil gerne sikre, at også lejere kan lade sderes elbil op. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen

Kommer elbilerne kørende af sig selv?

Sjælland - 01. oktober 2020 kl. 22:04 Kontakt redaktionen

Af Tomas Revsbech

Sjælland: - For nylig havde vi 143 kommunale biler i udbud. Og det viste, at det ikke kan hænge sammen, hverken prismæssigt eller i forhold til bilernes rækevidde, inden de skal oplades. Men når vi om tre år skal have et nyt udbud og så er udviklingen gået så stærkt, at verden ser anderledes ud.

Sådan lød det fra John Dyrby Paulsen, borgmester i Slagelse (S), da han under en debat om, hvor mange elbiler vi skal have, skulle svare på, hvorfor Slagelse Kommune ikke har investeret i elbiler.

Samme besked lød fra hans borgmesterkollega i Ringsted Henrik Hvidesten (V), hvis kommune nåede frem til samme konklusion.

- Men vi oplever også, at der er virksomheder, der kommer til os og siger, at de gerne vil have ladestandere op og gerne vil betale for det. Så der er nogen, der gerne vil og kan nu, fortalte han.

Generelt viste debatten om elbiler, at flertallet i det fem personer store debatpanel er skeptiske over for, hvor dyre elbilerne er lige nu, og hvad det koster at få skaffet oplader-infrastruktur til de mange biler.

Regionsrådsmedlem i Region Sjælland Egon Bo (LA) påpegede, at elbilerne lige nu er ret dyre for mange almindelige mennesker. Og det er politikerne på Christiansborg nødt til at se på, når de taler om hvorvidt man skal have en halv eller en hel million elbiler i 2030:

- Vi ved, at unge og pensionister køber biler, der er 10 år gamle. De har ikke pengene til at købe en elbil til 400.000 kroner, sagde han.

De Radikales skatteordfører Kathrine Olldag stod ret alene i debatten med synspunktet om, at der skal sættes fart på omstillingen til grøn transport.

Hun påpegede, at 86 procent af alle elbileejere i dag oplader deres elbil hjemme i carporten.

Hun og hendes parti gerne vil skrue på lovgivningen, så man sikrer, at også de borgere, der bor i lejlighed og i lejebolig kan få opladt deres bil på en nærliggende parkeringsplads i løbet af natten.

Men hvordan skal det ske, spurgte Dansk Folkepartis Søren Espersen:

- Det kan ikke nytte noget, at der er ikke er de faciliteteter, som skal være der, før folk køber en elbil. Og altså, hvis der bor otte eller flere elbil-ejere i en opgang. Skal der så være en ladestander til dem alle sammen. Hvor skal de ladestandere være?, spurgte han retorisk.

Ifølge Kathrine Olldag er der et EU-direktiv, der kræver, at der skal være ladestandere på alle offentlige parkeringspladser i 2025. Så mange af lejerne kan få opladt deres bil på en nærliggende offentlig parkeringsplads, påpegede hun.

Men kommunerne, som faktisk skal gennemføre EU-direktivet, er ikke kommet ud af starthullerne endnu.

- Roskilde er den eneste kommune i Region Sjælland, der på nuværende tidspunkt har en ladestander-strategi. Så kommunerne mangler en strategi, der sikrer, at dem, der ikke kan lade op hjemme i deres egen carport, kan lade deres elbil op om natten, sagde hun.

