Kokke og landmænd bytter plads i nyt projekt

Gennem projektet 'Fra Greb til Gaffel' bytter kokkeelever fra Hotel- og Restaurantskolen arbejdsplads med agrarøkonomer, landbrugselever og produktionsledere fra blandt andet Sjællands landbrugsskoler.

Alle de landbrug, der deltager, bliver drevet økologisk, ligesom alle køkkenerne har et økologisk spisemærke.

Praktikudvekslingen, der også fandt sted sidste år, skal give eleverne et indblik i hinandens erhverv, men skal også kaste lys over de udfordringer, som fødevareerhvervet står over for.

- Sidste år så vi, at praktikudvekslingen var med til at øge deltagernes indsigt i den økologiske tankegang i landbrug og køkken. Projektet bygger derfor videre på de broer, der er skabt, og praktikken er aktivt med til at øge forståelse mellem kokke- og landbrugselever. Det går simpelthen op for deltagerne, hvor professionelt og engagerede deres kollegaer i fødevareklyngen arbejder, og det skaber ny viden og ikke mindst respekt, siger markedskonsulent i Landbrug & Fødevarer, Anders Nicolajsen, der også er projektleder på projektet 'Fra Greb til Gaffel'.

Og 'Fra Greb til Gaffel' er et vigtigt projekt, fortæller afdelingsleder på Hotel- og Restaurationsskolen Søren Haugaard Engel i denne forbindelse.

- Fra Greb til Gaffel handler essentielt set om bæredygtighed. Projektet søger nemlig at sikre sammenhæng mellem dét, vi spiser, og dét, landet kan producere. Vi skal i højere grad til at tage udgangspunkt i sæsonerne. Og så ser vi tydeligt, at både krav til klimaet og miljøet betyder meget i praksis. Vi skal altså kunne koble tilberedning og servering med den gode historie om, hvordan råvaren er produceret, og vi skal turde sætte ansigt på producenten. I sidste ende handler det jo om at give de spisende en god madoplevelse. Det er derfor, det her projekt er så vigtigt, siger han.