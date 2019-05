Kørelærere: Lang ventetid på køreprøver

Fire-seks uger - så længe må køreskoleelever flere steder i landet i øjeblikket vente på at komme til køreprøve. Ventetiden er især et problem øst for Storebælt, hvor der også for to år siden var store problemer med at overholde ventetiden. Det skriver DR Sjælland.

Både Nesco Holst, der er formand for Vestsjællands Kørelærerforening, og formanden for Dansk Kørerlærerunion, René Arnt, peger på problemer med at bestille tider til køreprøver hos politiet i de to politikredse her i regionen.

- Problemet er, at borgerne her øst for Storebælt ikke kan få de køreprøver, de har brug for, siger René Arnt til DR Sjælland.

Han tilføjer, at det har en "negativ effekt" på kørelærerbranchen, når kørelærerne ikke kan servicere deres kunder.

Det mærker Nesco Holst, der er formand for Vestsjællands Kørelærerforening og som selv har køreskole i Sorø:

- Som regel når vi booker prøver, så er de meget hurtigt væk. Politiet lægger prøver ud en gang om ugen, hvor vi alle 35-40 kørelærere står klar på et bestemt tidspunkt på dagen, for at booke prøver, så er de væk. I løbet af tre-fire minutter er der udsolgt.

Erik Mather, der er vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, erkender problemstillingen og siger, at politiet ikke har kunnet overholde ventetiderne for den praktiske køreprøve i hans politikreds en del af april og det meste af maj måned.

- Det er rigtigt ærgerligt, og vi arbejder ihærdigt på at få den problemstilling løst, siger han til DR Sjælland.

Erik Mather understreger, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi de sidste to år - indtil dette forår - har overholdt det såkaldte servicemål, politikredsene får udstukket fra justitsministeren.

I Midt- og Vestsjællands politikreds går det ifølge de officielle opgørelser bedre med at overholde ventetiderne end hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Dog har Midt- og Vestsjællands Politi en enkelt uge i foråret ikke kunnet overholde servicemålene.

- Vi gør, hvad vi kan. Vi forsøger at afpasse ressourcerne, så vi overholder servicemålene, siger vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen i Midt- og Vestsjællands Politi, Peter Stryhn til DR Sjælland.