Københavner-læger er begejstrede for Slagelse Sygehus

Sjælland - 12. maj 2018 kl. 07:19 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjertelægerne Jan Roland Petersen og Gitte Gleerup Fornitz, der tidligere begge har arbejdet på Amager Hospital, er svært begejstrede over jobbet på Slagelse Sygehus.

De fremhæver, at der er mange patienter med meget stort behov for hjælp. Samtidig giver Region Sjælland og sygehusledelsen langt bedre vilkår for forskning, end de er vant til fra Region Hovedstaden.

Det har også overbevist den unge læge Priya Bhardwaj om at følge hendes mentorer ud af København. og de to speciallæger arbejder på at få flere unge kommende speciallæger i hjertesygdomme til at rykke samme vej.

Regionens sygehuse mangler i alt 119 speciallæger og 41 andre læger. Men Slagelse Sygehus er muligvis ved at knækket noget af koden. Som tidligere omtalt fik sygehuset 1. maj fik også to nye ledende overlæger på to medicinske afdelinger. Det hjalp en rekrutteringskonsulent med at få gennemført.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det kan være vanskeligt for sygehuse at rekruttere læger. Vi har ikke været gode nok til at formidle, hvor fagligt udfordrende og meningsgivende det er at arbejde i det offentlige sundhedssystem, udtaler Trine Holgersen, vicedirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

