Klintholm havn på Møn bliver servicehavn for den kommende Krigers Flak-havvindmølepark, der ikke bare bliver Danmarks største, men også en af verdens største, når den står klar i 2022. Billedet her stammer fra en havvindmøllepark i kattegat. Foto: Jens Øster Mortensen.

Havn skal yde service for kæmpe havvindmøllepark

Sjælland - 14. december 2017 kl. 10:20 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klintholm havn på Møn kan se frem til arbejdspladser og mere aktivitet, når i 2020 bliver base for service og vedligeholdelse af Kriegers Flak havmøllepark, der bliver en af verdens største havvindmølleparker. Det oplyser Vattenfall, der skal opføre og siden stå for driften af parken.

I alt seks byer har kæmpet om at blive servicehavn. Ud over Klintholm har Køge, Faxe Ladeplads, Rødvig og Stubbekøbing på Falster samt Trelleborg i Sverige været i spil. Men transporttiden fra havnen til Kriegers Flak har været en af flere parametre for valget af Klintholm på Møn som servicehavn for Vattenfall og Siemens Gamesa, som skal levere havmøllerne og servicere dem i en periode.

- Vi er glade for det gode og åbne samarbejde, vi har haft med en række havne på Sjælland og i Sverige. I sidste ende faldt valget af servicehavn på Klintholm Havn, hvor et af parametrene var kort transporttid fra havnen ud til havmølleparken, siger Niels Bjært, projektdirektør for Kriegers Flak havmøllepark.

Borgmester i Vordingborg Kommune, Michael Seiding Larsen, kalder beslutningen «en rigtig god dag for Møn«:

- Vi har arbejdet meget målrettet på, at det her skulle lykkes og derfor er det en fantastisk nyhed. Vi har haft en rigtig god dialog med Vattenfall om de muligheder, der er på Klintholm Havn, og jeg er derfor sikker på at Vattenfall bliver meget tilfredse med deres placering her og det kommende samarbejde med kommunen, siger borgmesteren, der roser lokalområdet for at bakke fuldt op om projektet.