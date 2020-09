18SJÆ PC Klima og landbrugSom led i landbrugets CO2-reduktioner har regeringen afsat 600 mio. kr til at fa? landænd til at udtage CO2-udledende lavbundsjorde af produktion. Vi taler med Kai Jespersen, som dyrker lavbundsarealer ved Va?rby A? om det. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Klimaplan fjerner 2,5 pct. CO2 fra landbruget: - Det er alt for lidt

Sjælland - 21. september 2020 kl. 16:57 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen og det øvrige folketing skal til at få fart på, hvis de skal nå i mål med landbrugets klimamål.

Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

En god start, men... Regeringen og dens støttepartier har netop fremlagt første del af en plan, der skal sætte gang i omlægning af klimaskadelige lavbundsjorde til natur. Politikerne afsatte for nylig 600 millioner kroner frem mod 2022 og i alt to milliarder kroner frem mod 2030 til enten at købe eller leje jord til udtagning. Men pengene rækker kun til at udtage 15.000 hektar lavbundsjord og reducere landbrugets klimagas- udledning på 0,27 millioner tons om året. Det svarer til cirka 2,5 procent af landbrugets samlede udledning.

- Det er rigtig godt, at man er kommet i gang med den her indsats. Men vi må også sige, at det er alt for lidt, hvis vi skal nå de klimamål, som regeringen og vi som erhverv skal nå, siger Anders Panum Jensen, vicedirektør for Vand & Natur i Landbrug & Fødevarer.

Han forventer, at interessen blandt Landbrug & Fødevarers medlemmer er så stor, at der kan udtages langt mere end 15.000 hektar, hvis der var flere penge i ordningen.

Landbruget og klimaet Landbruget udleder hvad der svarer til 10,6 mio. tons CO2, eller 22,4 pct. af Danmarks samlede udledning.

Det gør landbruget til den sektor, der udleder næstflest klimagasser efter transportområdet.

Der er 171.000 hektar lavbundsjord i Danmark.

Med den nye plan om at forvandle lavbundsjord til klimavenlig natur forventes der indtil videre at kunne udtages 15.000 hektar alt i alt, svarende til en reduktion på 0,27 mio. tons CO2 årligt.

Ifølge kLimaloven mellem alle Folketingets partier minus LA og Nye Borgerlige skal Danmark reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Kilder: Altinget, Aarhus Universitet. - Vi tror, at mange landmænd vil se på det her med interesse. Mange af de her jorde har et relativt lavt dyrkningspotentiale, og det bliver faktisk dårligere, jo længere tid, man dyrker det. Hvis man samtidig styrkede ordningen, så landmændene kunne bytte lavbundsjord med højtliggende erstatningsjord, ville interessen blive endnu større, siger han.

Lang vej til 70 pct. Hos Danmarks Naturfredningsforening savner landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard også større ambitioner fra politikerne.

- Reelt set står der 170.000 hektar lavbundsjord, som venter på at blive taget ud af dyrkning. Selv om det koster penge, er udtagning af de såkaldte organogene jorder det billigste virkemiddel, som har et bare nogenlunde volumen. Så hvis vi skal nå 70 procent-reduktionsmålet, er der ingen vej uden om, siger Thyge Nygaard.

De Radikales klimaordfører Zenia Stampe har tidligere slået til lyd for massiv udtagning af lavbundsjorde. Men siden har det ifølge klimaordføreren vist sig, at det er nemmere at tage lavbundsjorde ud »på papiret, end i praksis«.

Klima-politiker: Vi kender ikke effekterne - Problemet er, at vi ikke kender de præcise klimaeffekter af at tage lavbundsjorde ud. Og der er også risiko for, at omlægning af marker til lavbundsjord til vådområde kan øge udledningen af fosfor til vandmiljøet.

- Så umiddelbart er udtagning af lavbundsjorde det bedste og mest effektive redskab, vi har lige nu, men det er ikke helt så enkelt eller nemt. Nu sætter vi planen i gang og ser, hvordan det fungerer og hvilke effekter, det får, og så må vi se på, om den skal justeres, og om der skal puttes flere penge ind i arbejdet, siger hun.