Klimaministeren: Vigtigt at sondre mellem bureaukrati og behov for penge

Klimaminister Dan Jørgensen slår fast, at kommunerne er vigtige for at nå regeringens klimamålsætning, og han vil lytte til dem. Men han beder også kommunerne sige det lige ud, hvis det er penge, det handler om.

Sjælland - 17. maj 2020 kl. 12:37 Af Casper Ravnsted-Larsen

Når regeringen, inden Danmark går på sommerferie, vil fremlægge sit udspil til den handlingsplan, som skal føre os til en reduktion af CO2-udslippet på 70 procent i 2030, vil den ifølge klimaminister Dan Jørgensen (S) indeholde »konkrete virkemidler« og »konkret politik«, som vil berøre kommunerne, og som »selvfølgelig også vil komme så tæt på borgerne som muligt«, fortæller han i et interview med avisen.

- Hvis vi skal nå det mål, vi har sat os i 2030 på 70 procent, så skal vi jo have en gennemgående, grundlæggende omstilling af vores samfund. Den måde, vi forbruger og producerer energi på, den måde vi varmer vores bygninger op, den måde vi transporterer os selv på, den måde vi spiser på, den måde vi arbejder på. Så det kommer til at være noget, der skal gennemsyre hele vores samfund, og der er kommuner og lokalsamfund utroligt vigtige, for det er derude, mange beslutninger de facto bliver truffet, ligesom det selvfølgelig er derude, man har en masse af ekspertisen og kan se, hvordan man gør tingene smartest og bedst, siger han.

Her lægger ministeren sig således på samme linje som både den grønne klimaorganisation Gate 21 og Kommunernes Landsforening (KL), der i artikler her i spalterne i den forgangne uge fremhævede behovet for at inddrage kommunerne i regeringens klimahandlingsplan.

Vil spørge borgerne Som eksempel fremhæver ministeren blandt andet regeringens udspil om at bruge 30 milliarder kroner på at renovere almene boliger, og han fremhæver det borgerting, som er en del af klimaloven, som et flertal i Folketinget blev enige om i slutningen af sidste år.

- Det vil sige, at vi skal have borgere til at rådgive regeringen og Folketinget i vores arbejde med den grønne omstilling. Og der er noget af det, vi skal diskutere, blandt andet, hvordan kan man få rykket de ting, der skal træffes beslutninger om, og de ting, der gennemføres, tættere på borgeren. Og det vil sige både lokalsamfund, men selvfølgelig også i de lokale demokratier, som de udspiller sig i kommunerne, siger han.

Vigtigt at sondre I førnævnte artikler fremsatte de kommunale organisationer en række ønsker til den kommende handlingsplan. KL og Gate 21 vil blandt andet have ryddet op i regler og afgifter, der står i vejen for, at kommunerne kan vælge de grønne løsninger. En regel om, at kommunerne skal udskille kommunale solcelleanlæg i selvstændige virksomheder, betyder, at det ikke kan betale sig for en kommune at stille solceller op på egne bygninger, fordi den dels skal betale omkostningerne i forbindelse med administration af virksomheden, og dels fordi kommunen skal købe strømmen fra solcellevirksomheden og derigennem betale elafgift.

Ministeren vil gerne være med til at rydde op i forældede regler og afgifter og vil gerne lytte til kommunerne, men han mener, det er vigtigt »at sondre mellem, hvad der er bureaukrati, og hvad er egentlig bare et ønske fra kommunerne om, at de gerne vil have nogle flere penge«.

- Det handler i virkeligheden mere om, at man gerne vil spare nogle penge ude i kommunerne, og det forstår jeg jo sådan set godt, at man gerne vil, men det er bare ikke det samme som at sige, at det er bureaukrati, siger han.

Derfor beder han kommunerne sige lige ud, at de gerne vil have nogle penge til klimaomstillingen.

- Det nytter ikke, at kommunerne siger, at noget er bureaukrati, hvis det er, fordi de gerne vil have nogle penge. Det kan jeg godt forstå, de gerne vil, men så lad os tage den up front, for så er det jo en prioritet.

Han er dog ikke sikker på, at det lige er afskaffelse af reglen for solceller, der redder klimaet og hjælper regeringen i mål med 2030-målsætningnen.

- Hvis man gerne vil have ændret de regler der med solceller, som du refererer til - det kan man godt vælge at gøre, men det vil så koste statskassen to milliarder kroner frem mod 2030. Det er ikke sikkert, det er den bedste måde at bruge pengene til grøn omstilling på, lyder det.

Virkelyst og fantasi Herudover ønsker kommunerne sig, at der bliver stillet grønne krav til al lovgivning, som regeringen sender kommunernes vej. Eksempelvis undrer Gate 21s direktør sig over, at der ikke fulgte grønne betingelser med, da Folketinget suspenderede anlægsloftet for at fastholde folk i arbejde under coronakrisen.

Men det kortsigtede formål for regeringen har først og fremmest været at få gang i økonomien ude i kommunerne, understreger ministeren, der føler sig sikker på, at mange af de anlægsinvesteringer, kommunerne nu laver, nok skal blive grønne uden specifikke krav.

- Det har vi simpelthen fået efterspørgsel fra kommunerne om - det er en af grundene til, at man gerne vil have suspenderet det her anlægsloft. Så der kommer til at komme mange grønne investeringer af den vej, uden at vi laver specifikke krav, fortæller han.

- Det betyder ikke, at vi ikke kommer til at sætte krav til kommunerne ud i al fremtid, det kan man sagtens forestille sig, men vi tror, at i det her specifikke tilfælde er det bedre at lade det være op til virkelysten, fantasien og behovene derude, præcis hvad det er for nogle grønne investeringer, man kan lave.

Ikke mere om planen Det er i det hele taget tydeligt, at avisens interview med klimaministeren foregår, mens der i ministeriet og regeringen arbejdes på at få udspillet til handlingsplanen på plads. Og ministeren vil derfor ikke forholde sig til konkrete forslag som eksempelvis et nationalt regelsæt for kommunernes indkøbspolitikker, der også var på organisationernes ønskeseddel.

- Jeg kan ikke i dag sige noget om, hvad vores plan kommer til at indeholde mere detaljeret, end jeg har.

Men kunne det være sådan nogle ting?

- Igen - det kan jeg ikke. Hvis det her havde været et interview om, hvad indholdet af vores plan skulle være, så havde det jo været forsiden i morgen.

Corona ændrer planerne Coronakrisen har sat sig sine spor hos de fleste og på det meste. Således også på klimapolitikken. Dan Jørgensen vil ganske vist ikke ud med, hvor mange penge, han forestiller sig, det kommer til at koste at nå 2030-målet, men han slår dog fast, at det udspil, der kommer, vil være fuldt finansieret.

Til gengæld skal regeringens støttepartier ikke regne med, at alt er, som det var før coronakrisen. Der er nemlig forslag, som både regeringen selv og støttepartierne er kommet med før coronakrisen, som ikke længere er aktuelle, mener ministeren.

- Tag flybranchen som et eksempel. Der er mange, der gerne vil have en afgift på flybilletter. Jeg tænker, at de fleste nok har forståelse for, at det ikke lige er noget, regeringen har tænkt sig at melde ud med her på den korte bane, eftersom det er en branche, der er ved at gå i knæ på grund af den krise, vi er i, siger han.

Når klimaministeren slutteligt skal forholde sig til, hvad han mener, coronakrisen har gjort ved Danmark som grønt foregangsland, glæder han sig først og fremmest over det signal, der også er til klimaet i, at partierne i Folketinget i forbindelse med coronakrisen var i stand til hurtigt at træffe vidtgående beslutninger med kniven for struben. Dan Jørgensen håber, at selvsamme samfundssind og »demokratiske sindelag« igen vil komme til udtryk, når Folketinget skal forhandle klimahandlingsplan.

Samtidig oplever han, at Danmark bliver spurgt, når EU-landene har skullet beslutte, hvor grønne de økonomiske genopretningspakker skal være.

Der har jeg som ansvarlig minister fået lov at lede nogle virtuelle internationale møder og har skrevet en erklæring til Europa-Kommissionen, som er blevet underskrevet af 17 andre lande. Så det er jo et eksempel på, at når Danmark taler på det her område, fordi vi har den ambitiøse 70 procentsmålsætning, så bliver der også lyttet, slutter han.