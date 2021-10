Efter en retssag vil Danish Crown ikke længere bruge mærket »klimakontrolleret gris«. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

»Klimakontrolleret gris« pillet af hylderne

Slagterikoncernen Danish Crown har meddelt, at man stopper med at bruge mærket »klimakontrolleret gris« på fødevarekoncernens svinekød. Det sker, efter at samtlige supermarkedskæder i Danmark har valgt at fjerne mærket fra køledisken, blandt andet på baggrund af den retssag om vildledning, som Dansk Vegetarisk Forening, Klimabevægelsen og Den Grønne Studenterbevægelse har anlagt.

Dansk Vegetarisk Forening glæder sig over udviklingen, som betyder, at forbrugerne efter foreningens mening ikke skal forholde sig til potentielt vildledende klimakommunikation, når de handler i supermarkederne.

- Det er virkelig positivt, at vores retssag mod Danish Crown har givet stof til eftertanke, hvad angår klimabelastningen fra svinekød. Ved at stemple svinekød som 'klimakontrolleret' kan man give forbrugerne den fejlagtige opfattelse, at det er godt for klimaet at spise svinekød. Derfor er det en sejr for forbrugerne, at mærket nu er droppet, siger Dansk Vegetarisk Forenings generalsekretær, Rune-Christoffer Dragsdahl.

Støtte fra 1500 danskere Retssagen, som er blevet til med økonomisk støtte fra over 1500 danskere, handler om, hvorvidt Danish Crown A/S har overtrådt markedsføringsloven ved at markedsføre dansk svinekød som »mere klimavenlig, end du tror« og ved at anvende betegnelsen »klimakontrolleret gris«. En kampagne, som tidligere er blevet kritiseret af både Forbrugerrådet og Concito.

Allerede i sommer meldte Coop og Lidl ud, at de ikke længere vil bruge mærket. Siden har Aldi, Rema 1000, Salling Group med Netto og Bilka og Dagrofa med Meny og Spar fulgt trop.

Begrundelsen fra Coop lyder, at Danish Crown ikke kan dokumentere, at deres svinekød skulle være bedre for klimaet end alt muligt andet svinekød.

- Der må ikke være tvivl om, hvad der står på pakkerne. Det her svinekød adskiller sig ikke fra alt andet dansk svinekød i køledisken. Så vi vil gerne sælge kødet, men vi vil ikke have mærket på, siger Thomas Roland, der er CSR-chef i Coop til DR nyheder.

Udsigt til retssag Det var udsigten til en retssag, der fik Coop til helt at fjerne mærket fra deres butikker. Men ligegyldigt hvad der kommer ud af retssagen, tvivler Thomas Roland på, at de vil genindføre mærket.

- Vi er nødt til at vurdere sådan et mærke på vegne af vores kunder, og hvordan de opfatter det. Der er det vores vurdering, at når man kalder noget klimakontrolleret, så minder det om en garanti for, at det har et lavere klimaaftryk, siger han.

Hos Danish Crown ærgrer man sig over, at supermarkederne ikke længere vil bruge mærket.

- Vi synes, det er ærgerligt, for vi synes, at klimakontrolleret gris var en måde at kommunikere, at de landmænd, der leverer grise til os, arbejder aktivt med at sænke deres CO2-aftryk, siger Astrid Gade Nielsen, kommunikationsdirektør i Danish Crown til DR Nyheder.

Derfor mener hun også, at det på sin vis bliver godt at få afklaret i retten, hvad man som kødproducent kan kommunikere om klimaet.