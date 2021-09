Sådan kan opfinderen Henrik Stiesdals energilager, kaldet gridscale-lager, kan komme til at se ud. Den nøjagtige pris ønsker Andel ikke at oplyse. Men oprindelig meldte man ud, at man var klar til at skyde 75 millioner kroner i projektet. Illustration: Stiesdal Storage Technologies Foto: Morten Kidal

Klar til at opføre Danmarks største batteri af sten: Her skal det ligge

Sjælland - 02. september 2021 kl. 07:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Danmarks hidtil største batteri, der skal gemme overskudsstrøm fra vindmøller og solceller til vindstille og overskyede dage, skal opføres på en af de allersydligste pletter i Region Sjælland.

Den andelsejede energikoncern Andel skyder et større millionbeløb i et kommercielt, storskala-energilager af sten, som skal placeres ved Rødby på Lolland.

Efter to forsøg med energilagre på Danmarks Tekniske Universitets (DTU) Campus på Risø ved Roskilde, dels med DTU og så opfinderen Henrik Stiesdal, meldte den sjællandske energikæmpe i foråret ud, at man nu var klar til at skyde 75 millioner i næste skridt: Et kommercielt energilager af sten sammen med Henrik Stiesdal et sted i Andels andelshaverområde - som groft sagt svarer til Region Sjælland. Og nu er man kommet frem til, hvor værket skal opføres:

- På Lolland er der havvindmøllepark, mange vindmøller på land og solcelleanlæg, som indimellem producerer så meget strøm, at produktionen er otte gange større end hvad man forbruger lokalt. Samtidig er elkablerne til Sjælland for tynde til, at strømmen kan sendes videre. Derfor giver det god mening at placere energilageret ved Rødby, fortæller Ole Alm, udviklingschef i Andel.

Energilageret af sten er indtil videre det enete af sin art, men potentialet er stort og stiger i takt med, at stadig mere af verdens strøm kommer fra vedvarende energikilder.

At Andel vælger at placere stenlageret i Rødby ved siden af det lokale kraftvarmeværk i Rødby er der ifølge Ole Alm en gods grund til.

Konceptet i energilagret er kort fortalt, at man tager overskudsstrømmen fra vindmøller og solceller og varmer stenene i lageret op til cirka 600 grader. Når der er behov for strømmen overføres varm energi fra varme tanke til kolde tanke gennem en turbine, der producerer elektricitet.

I hele den proces tabes en del af varmen. Cirka halvdelen faktisk, fortæller Ole Alm.

Men tanken er, at spildvarmen skal kunne udnyttes af det lokale kraftvarmeværk.

- Vi forventer, at effektiviteten stiger til cirka 60 procent af strømmen i takt med at vi udvikler konceptet. Men kan vi udnytte spildvarmen, kan vi fremadrettet udnytte helt op imod 80 procent af den strøm, der kommer ind i lageret, forklarer Ole Alm.

Andel forventer, at opførelsen af lageret kan begynde i efteråret og at det vil være klar til at tage imod sol- og vind-energi om et års tid. Hvis de nødvendige byggetilladelser kommer på plads.