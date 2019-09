På landsplan ender hver femte klage over en parkeringsbøde i medhold og dermed, at bøden bliver annulleret. I flere sjællandske kommuner er andelen endnu større. Modelfoto: Tomas Revbech

Klager hjælper: Bilister får annulleret P-bøder i hobetal

Sjælland - 24. september 2019 kl. 10:31 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange bilister er der ikke noget mere irriterende, end at få en parkeringsbøde. Især ikke, hvis man synes, den er uretfærdig.

Men noget tyder på, at det kan betale sig at klage, hvis man mener, at P-bøden er udskrevet på et forkert grundlag.

I Holbæk og Køge Kommune fik over halvdelen af dem, der klagede over en parkeringsbøde sidste år, efterfølgende deres bøde annulleret. I andre sjællandske kommuner er andelen mellem 15 og 25 procent. Det viser en undersøgelse blandt landets kommuner fra tal fra Bilejernes interesseorganisation, FDM.

Og her har man bidt mærke i de mange klager, der resulterer i annullerede bøder:

- Det her viser, at hvis man som bilejer får en parkeringsafgift, man er uenig i, så er der da god grundt til at klage, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM.

Kilde: FDM pba. aktindsigter hos landets kommuner. Han mener dog også samtidig, at de mange P-bøder, der ender med at blive annulleret efter en klage, bør vække til eftertanke i landets kommuner.

- Det er jo så høje tal, at det én til at spærre øjnene op. Man tænker jo også, at man i mange tilfælde slet ikke burde have udstedt den parkeringsafgift i første omgang, siger Dennis Lange.

Ifølge FDM's undersøgelse resulterede hver femte klage over en parkeringsbøde i 2018, at klageren fik medhold og bøden annulleret. Det er cirka samme niveau som i 2017, hvor man undersøgte antallet af annullerede bøder for første gang.

Men kigger man på de enkelte kommuner er der store forskelle, kommunerne imellem, ligesom det er svært at pege på nogen entydig udvikling.

Det skulle da lige være, at landets kommuner udskriver flere og flere parkeringsbøder år for år. I 2014 udstedte kommunerne 514.187 bøder for et samlet beløb på 259 millioner kroner. I 2018 var det vokset til 573.584 bøder for lige over 300 millioner kroner.

Udviklingen har skabt så meget opmærksomhed på Christiansborg, at et flertal sidste år vedtog, at kommunerne fra årsskiftet skulle aflevere 70 procent af indtjeningen til staten mod 50 procent før.

Hos FDM er man egentlig godt tilfreds med den løsning, for det forhindrer kommunerne i at gøre parkering til »en pengemaskine«:

- Desværre er det dog sådan, at pengene ryger fra et sort hul over i et andet, hvor vi ikke rigtig ved, hvad pengene går til. Ligesom flere borgmestre mener vi, at pengene burde øremærkes til mere og bedre parkering for bilisterne, siger Dennis Lange.