Der er netop lanceret et katalog over en række nye kurser, der skal hjælpe restaurationsbranchen i gang under genåbningen af Danmark. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Klædt på til genåbning af hotel- og restaurationsbranchen via opkvalificering

Sjælland - 03. maj 2021 kl. 06:27 Kontakt redaktionen

Det sidste år har været hårdt for hotel- og restaurationsbranchen på grund af covid-19 pandemien. Nogle har sendt medarbejdere på lønkompensation - andre har måtte afskedige dygtige og kvalificerede medarbejdere.

Nu kigger vi ind i en genåbning af Danmark. Hoteller, restauranter og cafeer har fra den 21. april haft mulighed for at åbne, og flere er åbnet helt eller delvist. Branchen skal have dygtige og kvalificerede medarbejdere med ombord til at give gæsterne en god oplevelse.

I den kommende tid - i takt med at Danmark åbner mere og mere op, vil virksomheder kunne opkvalificere deres medarbejdere. Det er en oplagt mulighed for at stå stærkt, når branchen er tilbage på fuldt blus, og de sidste restriktioner er ophævet. Der er netop lanceret et nyt kursuskatalog, som skal være med til at hjælpe restaurationsbranchen i gang under genåbningen af Danmark.

Kataloget indeholder et bredt spektrum af kurser, som kan være med til at give medarbejdere nye kompetencer. Kataloget indeholder også information om, hvordan opkvalificeringen kan finansieres - der er f.eks. mulighed for VEU-godtgørelse samt tilskud fra Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond til virksomheder omfattet af overenskomsten mellem HORESTA og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Bredt samarbejde En samarbejdsgruppe bestående af Projekt JA TAK, HORESTA, 3F Privat Service Hotel og Restauration, uddannelsesinstitutionerne: U-nord, ZBC, CELF, Hotel- og restaurantskolen samt STAR's Arbejdsmarkedskontor Øst står bag det fælles brancherettede kursuskatalog.

Formålet med kursuskataloget er at understøtte og opkvalificere branchens virksomheder og medarbejdere. Kataloget er målrettet beskæftigede kokke, catere, tjenere, receptionister samt ufaglærte medarbejdere i branchen.

Nødvendigt og vigtigt - Vi kan godt være bekymrede for, om der er nok kvalificeret arbejdskraft til branchen. Derfor er vi også glade for, at vi i samarbejde med andre gode kræfter - via det nye kursuskatalog - giver virksomhederne og deres medarbejdere mulighed for at opkvalificere sig. Dygtige, kvalificerede medarbejdere vil altid være en styrke for branchen og dens virksomheder, siger Allan Kjær Hansen, HORESTA, Regionsrådsformand for Region Sjælland.

Formand for det regionale arbejdsmarkedsråd på Sjælland, Rie May Hansen deler bekymringen for, om der er nok kvalificeret arbejdskraft til branchen.

- Branchen har været igennem en hård og krævende tid. Nu er det vigtigt, at virksomhederne får en god genåbning. Vi i rådet håber på, at flere vil uddannelse sig, så vi får flere dygtige medarbejdere til branchen. Det er vores opfordring, at så mange virksomheder som muligt vil benytte sig af muligheden for at sende medarbejdere på opkvalificering i den kommende periode, siger Rie May Hansen.