Kirkesanger: Julegudstjenester giver corona-knude i maven

»Jeg elsker at synge i kirke til jul. Men i år glæder jeg mig ikke. Jeg har en knude i maven over at skulle passe mit arbejde denne jul, fordi jeg ved, hvor mange mennesker, kirken kommer til at samle, uden at kunne garantere for deres sikkerhed.«

Sådan indleder kirkesanger Jacob Skov Andersen et åbent brev til kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S) og Folketingets kirkeordførere. Et brev, der slutter af med at opfordre ministeren til at lukke, eller i det mindste forbyde sang, i kirkerne frem til 3. januar.