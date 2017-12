Globetrotter, eventyrlysten og håbløst nærig. Joakim Von And har bjergtaget os med sine rejser, penge og mange eventyr, siden han optrådte for første gang for 70 år siden. Foto: Egmont/AA49

Kendt milliardær-and fylder 70 år

Vi kender ham som verdens rigeste and, der bogstaveligt talt bader i penge. Som en nærigpind, der finder gårsdagens sammenkrøllede avis i parken, fordi han er for fedtet til selv at købe den. Men grunden til, at Joakim Von And er danskernes næstforetrukne figur fra Anders And-universet efter Anders And, skyldes ifølge flere, at han har taget os, Anders And og Rip, Rap og Rup med på eventyr til alt fra Inkariget og Himmalayabjergene til jordens indre og Marco Polos destinationer, netop fordi han har haft råd til det.