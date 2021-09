Keld opgav at få tilskud: - Jeg stoppede dialogen

Kørselstilskud

Fra 1. januar i år indførte Region Sjælland en ændring af praksis for befordringsgodtgørelse, der betød, at regionen har udbetalt rejsekorttakst i stedet for kilometergodtgørelse, hvis patienten vælger at køre i egen bil i en situation, hvor:



• Patienten opfylder en af de grundlæggende betingelser for at få befordring eller befordringsgodtgørelse (f.eks. pensionist eller afstand på mere end 50 km mellem bopæl og behandlingssted.

• Det er sundhedsfagligt vurderet, at patienten ikke er i stand til at tage offentlig transport.

• Det er sundhedsfagligt vurderet, at patienten er i stand til at køre med patientbus eller Movia Flextrafik.



Samtidig blev der indført skærpet visitation, så hvis man pr. 1. januar 2021 benytter egen bil, men er vurderet til at kunne benytte offentlig transport, så kan man for eksempel blive mødt med et krav om dokumentation for sin helbredsmæssige tilstand, hvis du har særlige behov i forbindelse med din kørsel og derved ikke kan benytte offentlig transport og i stedet tilbydes kørsel med Movia flextrafik.



Reglerne er netop ændret med tilbagevirkende kraft, så patienterne nu får ydet befordringsgodtgørelse ud fra kilometertakst, og tidliger ansøgninger om tilskud fra i år genbehandles.