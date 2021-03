Keld Pedersen håber, at han har fået transplanteret en ny nyre. Men hvis han stadig er i dialyse om knap to år, når der åbner en afdeling i Køge, bliver det en kæmpe lettelse. Foto: Kim Rasmussen

Keld kører en time for at få renset blodet

Sjælland - 13. marts 2021 kl. 13:24 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Tre dage om ugen året rundt er Keld Pedersen tvunget til at bruge to timer på transport og over fire timer på Sjællands Universitetshospital Roskilde. - Det ville helt klart være en enorm lettelse, hvis jeg kunne få dialyse i Køge. Det tager cirka 15 minutter. Men i dag bruger jeg omkring en time hver vej, når jeg skal i dialyse, fortæller Keld Pedersen, der bor i Viverup i Faxe Kommune

Han er på dialyseafsnittet på Sjællands Universitetshospital fra morgen til lidt over middag. Når han først er koblet af maskinen igen og kan gå ud og finde bilen på parkeringspladsen, begynder trætheden at melde sig.

- Jeg kører selv, for det er slet ikke til med Flextrafik. De dage jeg er i dialyse, orker jeg overhovedet ingenting, og vi skal helst ikke have gæster, jo, nogle af min kones veninder, hvor det ikke betyder noget, at jeg er nødt til at gå ind og lægge mig, siger Keld Pedersen, der har prøvet hjemmedialyse, men det fungerer ikke for ham.

Denne maskine renser patientens blod og sørger på den måde for, at nyresyge kan overleve. Foto: Kim Rasmussen

Genstridig halsbetændelse påvirkede nyrer 'Det var en halsbetændelse for 18 år siden, som »gik indad i kroppen« og belastede nyrene. - Hvis bare jeg ikke havde gået så længe med det, men det er jo let at være bagklog, siger Keld Pedersen.

Ingen vej uden om dialyse I en del år blev hans nyretal tjekket jævnligt, men på et tidspunkt var der ingen vej uden om dialysen:

- Jeg havde det enormt dårligt. Da min datter havde studentergilde, kunne jeg virkelig mærke det. Jeg gik og ryddede op, da jeg simpelthen blev så lynende træt. Han er 60 år og har været nødt til at opgive at være lastvognsmekaniker på grund af sine nyreproblemer, og alt det, som er fulgt med.

Dialyse Det er en kunstig rensning af patientens blod, når nyrerne ikke fungerer.

Man fjerner affaldsstoffer fra kroppen og regulerer kroppens salt-, syre- og væskebalance - ved enten hæmodialyse eller peritonealdialyse.

Hæmodialyse kræver adgang til en blodåre. Dialysemaskinen pumper fra blodbanen gennem filteret og tilbage til kroppen efter rensning. Det tager typisk tre-fire timer og foretages to-fire gange om ugen.

Det foregår oftest på sygehuset, men nogle patienter har hjemme-hæmodialyse.

Ved Peritonealdialyse har patienten fået indlagt et kateder i maven. Blodet renses gennem bughulen med en dialysevæske, og bughinden fungerer som filter.

Det kan ofte gennemføres af den nyresyge selv hjemme - fx hver nat.

Keld Pedersen kom i hæmodialyse i foråret 2017 og blev faktisk godkendt til at få en nyretransplantation.

Hårde år Men siden har lidelserne stået i kø. Først fik han opereret den ene hjerteklap.

- Det gik helt af pommeren til. Hjertehulen blev fyldt med blod, og jeg fik en stafylokok-infektion, så jeg endte med at komme i respirator, fortæller Keld Pedersen.

Nu er han ved at være tilbage på sporet - efter adskillige operationer på grund allergi mod tråden, hjertet var opereret med, lyskebrok, et brækket bækken efter et fald ud af hospitalssengen i stærkt morfin-påvirket tilstand, lyskebrok og endelig bortoperation af den ene nyre, hvor der var fundet en lille kræftknude.

Håber på ny nyre - Det har taget lang tid at genoptræne, mine muskler var jo helt væk. Men næste mandag skal min lillesøster og jeg over til Odense Universitetshospital. Hun blev godkendt til at kunne give mig en nyre for tre år siden, nu må vi se, om hun stadig kan bruges, siger Keld Pedersen og tilføjer:

- Så jeg håber faktisk slet ikke, at jeg er i dialyse længere, når det åbner i Køge.