Kasse-medarbejdere og buschauffører tilbydes mundbind - bliver ikke et krav

- Vi følger myndighedernes anbefalinger nøje, og da de nu anbefaler mundbind, skal vores medarbejdere naturligvis også have mundbind til rådighed, hvis de ønsker at anvende det som yderligere beskyttelse, siger Jacob Nielsen, pressemedarbejder i Salling Group.

Han oplyser dog, at det ikke bliver obligatorisk for de ansatte. Blandt andet fordi de butiksansatte længe har været afskærmet fra kunderne af en plexiglas-skærm, når de sidder ved kassen, ligesom man har instrueret de ansatte i hyppig håndvask og afspritning.

Movia opfordrer også kunderne til at bruge mundbind, hvis der er trængsel i bussen og det ikke er muligt at holde afstand.

- Hvis myndighederne måtte vurdere, at der skal yderligere tiltag til for at inddæmme risiko for smittespredning på Sjælland på samme måde, som vi lige nu ser der nogle steder i Jylland, vil vi selvfølgelig også følge de anbefalinger, siger Camilla Struckmann.