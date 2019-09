Se billedserie Foto: Kim Rasmussen. Foto: Kim Rasmussen

Kampvalg: Venstre-bagland euforisk

Sjælland - 11. september 2019

Efter en række dramatiske og nedslående uger med ævl, kævl og formandsexit er der igen en ny optimisme at spore hos Venstres sjællandske bagland. På et lukket debatmøde onsdag aften i Sorø for partiets medlemmer i Region Sjælland fremlagde formandskandidat Jakob Ellemann-Jensen og de to næstformandskandidater Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby deres visioner for, hvordan de vil få partiet op og stå igen og videre.

Mødet var det første i rækken af lukkede debatmøder for baglandet, inden 850 delegerede samles i Herning 21. september for at vælge formand og næstformand. Og de tre kandidater skuffede tilsyneladende ikke:

Vanvittigt dygtige - Jeg er blevet bekræftet i, at vi har vanvittige dygtige folk i Venstre. Fremtiden tegner lys, lød det efter mødet fra Venstres gruppeformand i Køge Byråd Ken Kristensen.

Han ønsker ikke at fortælle, om han vil stemme på Inger Støjberg eller Ellen Trane Nørby som næstformand.

- Det er op til vores lokale bestyrelse at beslutte i næste uge. Men jeg synes både Inger og Ellen er vanvittigt dygtige med hver deres styrker og visioner. Og så er det skønt at mødet blev afholdt i en super god tone, siger Ken Kristensen.

Ny start Også Poul Fejer Christiansen, formand for Venstre i Roskilde Kommune, havde svært ved at få armene ned efter mødet.

- Der er ingen, der har været mere kede over det forløb, vi har været vidne til på det seneste end os Venstre-medlemmer.

- Men der var en god tone, og alle tre kandidater gjorde meget ud af at sige, at Venstre skal have en ny start med ét Venstre uden fløjkrige, hvor vi er fælles om tingene, fortæller Poul Fejer Christiansen.

Fik bekræftet sin favorit Malene Snedgaard, formand for Venstre i Faxe Kommune, var lige så begejstret:

- Det var en fantastisk aften. Jakob Ellemann-Jensen gjorde det forrygende. Han har en virkelig karismatisk måde at være på. Han talte godt om, hvor vi står og skal hen. Inger og Ellen gjorde det også godt, siger Malene Snedgaard

Hun har gjort sin stilling op og er blevet bekræftet i, hvem hun vil stemme på som næstformand til det ekstraordinære landsmøde 21. september.

- Men det holder jeg for mig selv, indtil min bestyrelse i Faxe har været samlet, siger hun.

Vurderingen lyder på, at omkring 250-300 Venstremedlemmer fra Møn i syd til Odsherred i nord trodsede regn og blæst for at deltage i aftenens debatmøde.

Munter stemning Elo Jensen, kredsformand for Venstre i Region Sjælland, er fuldt ud tilfreds med kandidaternes indsats, fremmødet, stemningen og ikke mindst mødeledelsen.

- Sådan et møde må også gerne være lidt underholdende. Torben Dalby Larsen (Sjællandske Mediers tidligere direktør) satte en god stemning og styrede debatten rigtigt godt, siger Elo Jensen.

Hvis Venstres medlemmer flokkes på samme vis i resten af landet, bliver der trængsel i det jyske, forudser han:

- I de store kredse, Midtjylland og Sydjylland, kommer der vel 700-800, hvis vi skal dømme ud fra fremmødet hos os.

