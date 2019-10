Kæmpegræskarrene forvandles til uhyggelige monstre

Uhyggelig græskar-kunst

Dansk-amerikanske Malik Mabe, der til dagligt bor og slår sine folder i USA, skal i gang med sit livs største græskarudfordring. Med kædesav, knive og andre remedier skal han transformere Danmarks største græskar om til kunstfærdige ansigter med masser af personlighed. Der er ingen tvivl om, at der aldrig før er set et så stort udskåret græskar i Danmark, og Malik så frem til at udfordre sig selv, sin kædesav og sit værktøj med de tunge græskar.

Malik Mabe, der oprindeligt kommer fra Falster siger om udfordringen, før han kaster sig over opgaven med at udskære kæmpegræskarrene:

“Det bliver fedt at kunne fortælle min søn, at jeg har udskåret de største græskar i Danmark i år i verdens næstældste forlystelsespark for første gang nogensinde. Det er mit livs største græskarudfordring, og jeg glæder mig som et lille barn til at gå i gang med sav og kniv. Det er ikke en let opgave, for laver jeg fejl og skærer for dybt, kan jeg ikke gøre det om. Jeg håber, mange vil komme og se processen med at forvandle de store græskar til ansigter med lys i.”

Tivolis gæster kunne følge med helt tæt på, når Malik Mabe udskårede imponerende motiver i udvalgte kæmpegræskar.

Fire græskar fra DM i Kæmpegræskar blev udskåret.

Vinderen af DM i Kæmpegræskar blev kåret den 12. oktober i Tivoli. I år blev alle deltagere slået i overlegen stil af Jens Peder Skønager fra Ribe, der vandt med et kæmpegræskar på 446,3 kilo.

Se Malik i gang med at skære græskar her