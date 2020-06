Seas-NVE blev i 2017 landets største naturgasselskab, da man sammen med det jyske energiselskab Eniig købte HMN Naturgas af 57 kommuner, heraf 32 kommuner i Østdanmark. Med købet af Ørsteds danske forretning var der ifølge konkurrencemyndighederne udsigt til, at Seas-NVE ville blive for dominerende på gasmarkedet. Foto: pressefoto.

Kæmpe-køb truet: Seas-NVE tvinges til at sælge 107.000 naturgaskunder

Sjælland - 08. juni 2020 kl. 15:04 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

107.000 naturgaskunder og 44.000 varmeservicekunder, der netop er blevet købt hos Ørsted af Seas-NVE, bliver nu solgt videre til energiselskabet OK. Det oplyser Seas-NVE i en pressemeddelelse.

De 107.000 naturgaskunder var en del af en gigantisk handel sidste år, hvor den andelsejede sjællandske energikoncern købte Ørsteds danske forretning for 21,3 milliarder kroner.

Ørsteds 1 million elnet-kunder i hovedstadsområdet udgjorde den største bid af kagen. Med købet fulgte dog også 700.000 privatkunder, herunder 107.000 gas- og 44.000 varme-kunder.

Handlen er siden blevet gransket af de danske konkurrencemyndigheder, og de er altså kommet frem til, at Seas-NVE med købet kunne opnå en for dominerende stilling på det danske gasmarked. Og for ikke at den bekymring skal spænde ben for hele det gigantiske køb, tager Seas-NVE nu konsekvensen og sælger gaskunderne fra til en ikke-offentliggjort pris.

Med i salget kommer også 44.000 varmeservicekunder fra Ørsted, da gas og varme ifølge Seas-NVE er to forretningsområder, der hænger naturligt sammen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke ønsket at kommentere salget over for avisen, da man endnu ikke er færdige med at se på Seas-NVE's samlede opkøb af Ørsteds danske forretning.

Heller ikke Seas-NVE har ønsket at uddybe de nærmere omstændigheder ved salget, end den pressemeddelelse, man har sendt ud.

Her ærgrer koncernens administrerende direktør Jesper Hjulmand sig over, at man må sælge Ørsteds naturgaskunder videre:

- Seas-NVE havde set frem til at skulle tilbyde endnu flere naturgaskunder attraktive løsninger, men vi accepterer naturligvis myndighedskravet. Gasmarkedet er midt i en modningsproces, hvor konkurrencen løbende bliver mere og mere intens. Derfor har vi forståelse for myndighedernes vurdering, siger Jesper Hjulmand i pressemeddelelsen.

