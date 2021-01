Kæmpe forskningsprojekt i fremtidens Data-Danmark

Men hvor meget kan og må de fylde? Kan algoritmer bruges til at forudsige, hvilke børn, der vil blive udsat for misrøgt, eller hvem, der ikke vil betale sin gæld? Og skal de det?

Det skal et dansk forskerhold fra seks danske universiteter nu i gang med at kortlægge og undersøge nærmere.

Projektet hedder Algoritmer, Data og Demokrati, også kaldet ADD-projektet, og i spidsen for forskerholdet står Sine Nørholm Just, professor på Roskilde Universitet (RUC):

- En af de første ting, vi skal kigge på er smittestop-appen, som jo er meget anvendelig, men som også har fået meget kritik. Virker den så godt, som den lovede, og hvordan håndterer den din og min datasikkerhed? Der er også algoritmer på spil, når vi skal have lån i banken eller debatterer på Facebook og Twitter. Hvilke dilemmaer rummer det, og hvordan styrker vi deres demokratiske potentiale. Det er nogle af de første ting, vi skal se på, forklarer Sine Nørholm Just.

Forskergruppen, der ud over Sine Nørholm Just, også består af forskere fra Aalborg, Aarhus, Syddansk og Københavns universiteter samt Copenhagen Business School (CBS) skal derudover analysere dilemmaer og pege på løsninger gennem udvalgte cases inden for blandt andet den offentlige administration, den offentlige meningsdannelse og beslutningstagen.