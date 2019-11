Se billedserie Der er stor forskel på kvadratmeterpriser afhængig af hvor i landet du vil bygge dit drømmehus. Kilde: Boligsiden Foto: Grafik: Joe Kniesek

Kæmpe forskel på pris og størrelse på byggegrunde

Sjælland - 07. november 2019

Der er i gennemsnit mere end 2,7 millioner kroner at spare, hvis man køber en byggegrund på Bornholm i stedet for i landsdelen Københavns Omegn. Samtidig er helårsgrundene i og omkring København væsentlig mindre end i øvrige dele af landet. Det viser nye tal fra Boligsiden. Omkring København bliver der for de flestes vedkommende nok nærmere tale om et mere beskedent hus.

Der er nemlig markant forskel på, hvilket udgangspunkt man har som bygherre, alt efter hvor i landet man befinder sig. Både pris og størrelse på helårsgrundene varierer voldsomt mellem de enkelte landsdele.

Konkret er der i øjeblikket en forskel i den gennemsnitlige udbudspris på mere end 2,7 millioner kroner, når vi ser på den dyreste landsdel i forhold til den billigste.

De seneste oktober-tal viser således, at man i gennemsnit skal betale lidt over 3,2 millioner kroner for en helårsgrund i Københavns Omegn. Det er dermed den dyreste landsdel, og omvendt finder vi Bornholm i den anden ende af skalaen, hvor den gennemsnitlige udbudspris aktuelt ligger på under 500.000 kroner.

Dyre og mindre grunde Samtidig viser opgørelsen fra Boligsiden, at den gennemsnitlige størrelse af grundene er væsentlig mindre i de to dyreste landsdele. I København By og Københavns Omegn får man i gennemsnit henholdsvis kun 454 og 757 kvadratmeter på grunden samtidig med, at priserne er de absolut højeste.

Til sammenligning får man i gennemsnit en minimum 900 kvadratmeter stor grund i de øvrige dele af landet.

”Der er ingen tvivl om, at Hovedstadsområdet og Sjælland er de sværest tilgængelige områder for boligkøbere, der gerne vil bygge et nyt hus. Grundene er mindre, og samtidig skal man lægge mange penge alene for grunden. Dertil kommer udgifterne til selve huset, og det kræver selvsagt et vist budget for at få den boligdrøm til at gå i opfyldelse” siger Kasper Fredløv Sonberg, der er boligøkonom hos Boligsiden.



Få, ledige grunde Men hvad er så forklaringen bag denne markante forskel?

”Det er meget tydeligt, at i de områder, hvor udbudsprisen er meget høj, er der heller ikke særlig mange grunde at få. Helårsgrundene er med andre ord en eftertragtet vare i København og i Københavns Omegn,” siger Kasper Fredløv Sonberg og tilføjer:

”Det er lidt samme tendens, som vi ser på markedet for villaer og rækkehuse. Jorden og boligerne omkring København er generelt eftertragtet, fordi mange boligkøbere gerne vil have huset og haven, men stadig være tæt på Hovedstaden.

I de første tre kvartaler af 2019 er der solgt i alt 1.872 helårsgrunde, hvilket er nogenlunde samme niveau som i årene siden 2016, hvor antallet af handler med helårsgrunde tog et pænt spring opad. Det afspejler sig også i udbudspriserne, der på landsplan er steget tre procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Lige nu er der over 4.500 helårsgrunde til salg på Boligsiden.