Egon Olsen har fået svært ved at gå længere på grund af KOL, men synge kan han stadigvæk. Foto: Søren Schaadt Larsen

KOL-koret synger af lungernes nedsatte kraft

Sjælland - 04. april 2018 kl. 13:45 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At synge af sine lungers fulde kraft kan være godt, for de, der har mistet lungernes kraft.

Over alt på Sjælland er lungekor og kor for KOL-patienter og for mennesker med lungesygdomme opstået, fordi sangen hjælper med at genvinde noget af lungekapaciteten. Egon Olsen er kommet i Lungeforeningens Lungekor i Roskilde i nogle år. Han er blevet ramt af KOL, hvilket sætter begrænsninger for hans fysiske formåen. Blandt andet mister han hurtigt pusten når han går. Men synge, det kan han.

- Jeg får det bedre, når jeg synger. Jeg bliver altid i godt humør af at komme her, siger Egon Olsen. Korets 20 mænd og kvinder begynder med korets slagsand, Livstræet. Klaveret spiller for, men bliver hurtigt overdøvet af sang.

De synger med en volumen, som ikke umiddelbart indikerer, at koret består af lungesyge. Snarere tværtimod: Korets stemmer fylder lokalet helt ud. For selvom lungekapaciteten er vigende, så er der alligevel tryk på stemmerne. Derfor har lunge-koret også optrådt - blandt andet i et auditorium på RUC.

- Der var 100 mennesker i salen, og vi var otte fra koret. Det var vildt. Men det lykkedes os at synge stedet op, lyder det fra Yvonne Nielsen, som også synger i koret. Hun er med på grund af lungefibrose. Det betyder hendes lunger gradvist bliver mere og mere stive. Alligevel er det godt for hende at synge med.

- Jeg går herfra med mere energi. Sang gør meget, siger Yvonne Nielsen og fortæller, at hun nyder at synge.