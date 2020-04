Skoler og børnehaver bøvler med at sikre mere plads mellem børnene for at mindske spredningen af corona-smitte og Covid-19.

K-politiker: Brug lukkede butikker som skoler og børnehaver

Det får nu De Konservatives børneordfører Brigitte Klintskov Jerkel til at komme med et kreativt forslag til, hvordan kommunerne får løst deres pladsproblemer og samtidig hjælper det lokale erhvervsliv:

- Få mere plads i skoler og børnehaver ved at leje lokaler hos frisører, massører, fysioterapeuter, butikker, hoteller og andre virksomheder i nærheden, der lige nu er lukket ned. Det vil sikre, at alle forældre, der skal på arbejde, kan få deres børn passet, og samtidig give en håndsrækning til de virksomheder, der lige nu er presset, siger hun.

De Konservatives børneordfører Brigitte Klintskov Jerkel er også kommunalbestyrelsesmedlem i Greve Kommune, der ligesom andre kommuner har kæmpet for at skaffe plads nok til børn i skoler, børnehaver og øvrige daginstitutioner. Foto: Janus Spøhr.

Sognegård og spejderhytte

I flere kommuner og institutioner man først klar til at åbne fredag eller mandag. I Københavns Kommune er der risiko for, at daginstitutionerne må prioritere hvilke børn, der kan komme i institution, og hvem, der ikke kan, skriver Dr. I Aarhus har man måttet tage en sognegård og en spejderhytte i brug for at løse pladsudfordringerne, skriver Aarhus Stiftstidende.