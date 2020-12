Se billedserie Pernille Dahl Overgaards yndlingsjulekalender er Brødrene Mortensens Jul (1998) på anden og tredjepladsen er "Tinkas juleeventyr" (2017)og "Jesus og Josefine" (2003).

Julen har fået sit eget seriedrama

Sjælland - 24. december 2020 kl. 12:17 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

»Du har bare julefeber...« er en sangstump, der har bidt sig fast hos mange af os i denne sidste måned i dette underlige år.

Har man blot set et eneste eller alle 24 afsnit af årets DR-tv-julekalender, har Oh Lands toner sikkert også sneget sig ind og sat sig på hjernen, ligesom hos hovedpersonen, teenageedrengen Bjørn, der danser viljeløst, hver gang han hører musik.

- Jeg er positivt overrasket, jeg er normalt ikke så meget for alt for dystre og mørke tv-julekalendere. Men »Julefeber« er ret fin, og der er plads til humor, siger Pernille Dahl Overgaard.

Det er en selvfølge, at hun følger årets julekalender, for Pernille Dahl Overgaard er en sand julenørd og har sammen med sin ligesindede Matilde Kallehauge skrevet speciale på danskstudiet i 2018 om udviklingen i underholdningsgenren; den danske tv-julekalender.

De to kvinder hælder til hver deres tv-station og tendens i den moderne tv-julekalender. Mens Pernille Dahl Overgaard elsker de hyggelige julerier for hele familien, som især stadig præger TV 2's julekalendere, er Matilde Kallehauge mere til julekalendere med alvorlige emner.

- Jeg har intet imod en lidt dyster tone, og jeg er glad for at se en julekalender, der udspiller sig på Det Kongelige Teater. Der er forskel på DR og TV 2, for DR har jo en public service-forpligtelse og skal lære os om kultur, mens TV 2 også er ansvarlige over for deres sponsorer, siger Matilde Kallehauge.

Da den første danske tv-julekalender blev sendt i 1962, havde 729.854 danske hjem en tv-licens. Og der er sket meget siden »Historier fra hele verden« i små daglige, ikke-julede kortfilm lærte børn i hjem med fjernsyn om den store verden.

Drama i 24 dele

I dag er den typiske tv-julekalender på begge kanaler et vinterdrama, der appellerer til både voksne og børn med fokus på almenmenneskelige dilemmaer og livets udfordringer sat ind i en serieform ofte med musikalske, gennemgående elementer, der er skrevet af kendte musikere.

Der tælles ned til den danske juleaften, men serien kan ofte også appellere til et udenlandsk publikum.

Set fra Matilde Kallehauge og Pernille Dahl Overgaards synspunkt er det en væsentlig kvalitet, at man ser et afsnit om dagen.

- Jeg er sikker på, at julekalender-genren består, selvom den forandrer sig, og i dag har mere alvorlige og eksistentielle emner med. Men magien skal bevares for, at det er en julekalender. I år har du kunnet streame DR's julekalender fra klokken 6 om morgenen. Men vi mener, at det er vigtigt, at nedtællingen til jul bevares, så du ikke kan se alle afsnit på en gang. Det er en tradition, der er med til at hjælpe os med at komme gennem december, siger Matilde Kallehauge.

- For mig er det også vigtigt, at en julekalender bliver ved med at have noget med jul at gøre. Ellers er det jo bare en tv-serie, siger Pernille Dahl Overgaard.

Hverdag med et drys julemagi

Familien i årets julekalender har både mistet mor og deres lejlighed, og i de seneste år har tv-julekalenderen haft underliggende emner som savn, sygdom, ensomhed og mobning, der selvfølgelig forløses den 24. december - ved hjælp af nisser, tro og magiske kræfter.

- Det toppede nok med hvor grænseoverskridende en tv-julekalender for hele familien kan være i »Theo og den magiske talisman«, hvor der ligefrem er en, som dør, siger Pernille Dahl Overgaard.

- Men julekalenderen ville jo ikke have fungeret, hvis ikke morfaren var død, for det handler jo om at lære at tage afsked, indvender Matilde Kallehauge.

Men mon der vil komme en tv-julekalender, som rører ved en verdensomspændende sygdom.

- Det er svært at forudse. Navnet »Julefeber« er vist ikke intentionelt, men jeg studsede da lidt over det, bemærker Pernille Dahl Overgaard.

- Jeg tror ikke, at corona kommer til at indgå i en julekalender. Et er, at julekalenderen afspejler et hverdagsdanmark - og det kan jeg godt lide - men man skal også passe på ikke at forankre temaet for fast i en specifik begivenhed. Det er selvfølgelig svært at slippe tanken om, at »Mikkel og guldkortet« (fra 2008, red.) kom til at forudsige finanskrisen, men faktisk var serien forsinket i et år, siger Matilde Kallehauge.