Juleaften, julefrokost, nytårsfest og alle de andre lejligheder, hvor alkohol bliver nydt, gør højtiden til noget af en udfordring for alkoholikere og deres pårørende.

Julen gør alkoholmisbrug ekstra synligt

Sjælland - 23. december 2019 kl. 06:15 Af Tine Fasmer

Alkolinjen 80 200 500 kan være et af de eneste steder, du kan få hjælp i juledagene, hvis du selv eller en af dine nærmeste drikker for meget. De seneste år er henvendelserne til rådgivningslinjen steget støt i december og kulmineret i juledagene, og i år udvider Alkolinjen åbningstiderne dage omkring jul og nytår.

- Det bliver sværere at skjule sit alkoholproblem, når familien er samlet i ferier og helligdage. Derfor er julen forbundet med mange bekymringer for både drikkende og pårørende, men også et styrket ønske om at gøre noget ved problemet. Det får flere til at ringe til os, siger Alkolinjens leder Bjarne Stenger Elholm i en pressemeddelelse.

Fakta Åbningstider for anonym rådgivning hos Alkolinjen 80 200 500

24. december kl. 11-17, 25. og 26. december kl. 11-15, 27. december 11-17, og 30. og 31. december kl. 11-17 samt 1. januar kl. 11-15

Uden for åbningstiden kan man indtale sit telefonnummer eller sende en sms med teksten ALKOHOL til 1231 og blive ringet op i åbningstiden. Sidste år blev 64 procent af opkaldene mellem jul og nytår modtaget udenfor Alkolinjens åbningstider. Ringer man udenfor åbningstiderne, har man mulighed for at lægge en besked eller sende en sms med ønsket om at blive ringet op, når rådgiverne møder ind igen. I år har Alkohol & Samfund, som driver Alkolinjen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, dog besluttet, at telefonerne skal holdes ekstra længe åbent, så endnu flere kan få rådgivning.

Stor risiko for tilbagefald Tal fra Alkolinjens julestatistik fra sidste år viser, at særligt mennesker, som tidligere har haft et alkoholproblem, er udfordrede i julen. 17 procent af opkaldene kom sidste jul fra mennesker, som havde fået et tilbagefald. Til sammenligning omhandlede cirka fem procent af opkaldene for hele 2018 tilbagefald.

Det skyldes, ifølge Bjarne Stenger Elholm, at de traditioner og forventninger, som for mange er glæden ved højtiden, for mennesker med alkoholproblemer udgør et enormt pres.

- Hygge og samvær er i fokus i julen, og det skaber nogle forventninger, som nemt kan opleves som et stort pres for mennesker, der tidligere har været afhængige af alkohol. Derfor stiger risikoen for at falde tilbage i gamle mønstre. Og når der så ovenikøbet bliver serveret snaps og juleøl til frokosten, kan det være svært at stå imod, siger han.

Alle borgere, der har et alkoholproblem, har ret til gratis og anonym rådgivning i deres kommunale misbrugscenter. Mange behandlingscentre holder dog lukket mellem jul og nytår.

Alkolinjen 80 200 500 drives i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Alkohol & Samfund. Det er gratis og anonym rådgivning for både alkoholmisbrugere og pårørende.