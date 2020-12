Julen fejres på forskellige dage i Betlehem

Under normale omstændigheder bænker vi os tæt sammen i danske folkekirker for at høre præsten læse juleevangeliet.

Det foregår i Davids by, Betlehem, hvor Guds søn, Jesus, bliver født af Maria natten til den 25. december.

Vi har i hvert fald vedtaget, at det er på det tidspunkt af året, at julen fejres. Og når vi sidder i kirken juleaften og forestiller os, hvordan Josef vandrede halvanden hundrede kilometer fra Nazaret til Betlehem henover et bjergrigt område med sin højgravide forlovede på ryggen af et æsel, så er vi ikke i tvivl om, at Israel og de palæstinensiske territorier er julens hjemsted.