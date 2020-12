Louise Schack-Elholm og familien holder sig hjemme fra julegudstjenesten i år. Men kirkeordføreren understreger, at folkekirken selv må afgøre om gudtjenesterne skal gennemføres. Foto: Thomas Olsen

Julegudstjenester: Kirkens ansatte må se langt efter politisk støtte

Sjælland - 18. december 2020 kl. 12:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Kirkeordførere melder hus forbi: Det er folkekirkens beslutning, om der skal være julegudstjenester.

I skrivende stund har knap 2000 mennesker skrevet under på en opfordring til regeringen om at lukke folkekirken for menigheden i julen eller som minimum forbyde sang.

Initiativtageren er kirkesanger Jacob Skov Andersen, der har forklaret på sn.dk:

- Jeg elsker at synge i kirke til jul. Men i år glæder jeg mig ikke. Jeg har en knude i maven over at skulle passe mit arbejde denne jul, fordi jeg ved, hvor mange mennesker kirken kommer til at samle, uden at kunne garantere for deres sikkerhed.

Både Solrød Sogn med to kirker, Havdrup Sogn, hvor præsten, ansatte og flere fra menigheden har fået Corona og Jyllinge Sogn har meldt ud, at de ikke vil holde julegudstjeneste i år.

Men biskop for Roskilde Stift Peter Fischer-Møller står fast på, at der skal gennemføres julegudstjenester.

Tillid til sundhedsmyndigheder Kirkeordfører for Venstre Louise Schack Elholm forstår godt, at folk er bekymrede for smitte.

- Men jeg har tillid til, at sundhedsmyndighederne har styr på situationen, så hvis kirkerne overholder retningslinjerne om afstand og så videre - og myndighederne hurtigst muligt kommunikerer ændringer ud til kirkerne, så skal det nok gå, siger Louise Schack Elholm, der understreger, at politikerne ikke skal blande sig for meget i folkekirken:

- Folkekirken er meget decentral, og det skal vi respektere, siger Venstrepolitikeren, som dog selv bliver hjemme med familien i år.

- DR har et program den 24. december om eftermiddagen med Philip Faber, det skal vi se i stedet for. Jeg holder meget af at gå i kirke. Men vi bliver hjemme for en sikkerheds skyld.

Kirker bestemmer selv De Radikales kirkeordfører Marianne Jelved er kort og kontant:

- Vi har fuldstændige selvstændige folkekirker, det er menighedsrådene, der har ansvaret for de enkelte kirker og de enkelte sogne, så det vil jeg ikke blande mig i.

Kirkeministeriet henviste tidligere på ugen til Sundhedsministeriet. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagde i sidste uge under et samråd, at folkekirken kan gennemføre julegudstjenesten. Men samtidig ville ministeren ikke afvise, at situationen kan kræve nye retningslinjer - og meget tæt på jul.

