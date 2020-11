Brigitte Klintskov Jerkel (th.) ses her sammen med René Pamperin, daglig leder af VeteranHaven ved Slagelse, som er et af de socialøkonomiske projekter for veteraner, som De Konservatives socialordfører håber kan få del pengene til at bringe veteraner i beskæftigelse. Privat foto.

Jubler over penge til veteraner

Sådan lyder det fra De Konservatives socialordfører Brigitte Klintskov Jerkel, der er lykkedes med at få afsat otte millioner fra reservepuljen til en særlig indsats for socialt udsatte veteraner eller veteraner, der vil tage skridtet fra militæret til et arbejdsliv i det civile samfund.

- Det er vigtigt for mig og os, at vi hjælper dem, der har været udsendt og kæmpet for Danmark, og som er kommet hjem med ar på sjælen. Jeg er rigtig glad for, at at vi nu får afsat penge til små, lokale projekter, der har en helhedsorienteret og beskæftigelsesrettet indsats målrettet mod veteraner i deres lokalområde, jubler hun.