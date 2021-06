Jubler over nye skinner, men vil ikke røre ny asfalt

Enhedslisten har sammen med Alternativets ene mandat valgt kun at være med i den del af aftalen, der handler om kollektiv trafik og cyklisme, mens man har valgt at stå udenfor den halvdel af aftalen, der handler om fremtidens veje.

- Når vi investerer i kollektiv trafik, gavner vi flest muligt mennesker og hjælper klimaet mest muligt. Så det er klart, at vi har valgt at være med i den del af aftalen og uden for på det, der handler om asfalt. Når det er sagt, så er det sindssygt vigtigt, at aftalen giver så mange milliarder til kollektiv trafik. Her tænker jeg især på 13 milliarder til Togfonden (Aftale mellem S, R, SF og Enhedslisten,red.), menselvfølgelig også 700 millioner til lokalbanerne. Østbanens skinner skriger på nye skinner, og det sikrer den her aftale, siger hun.