Jubel over Femern-afgørelse: - Slut med at kalde Sjælland for udkant

Sjælland - 03. november 2020 kl. 15:02

Det har skabt jubel, ikke bare Lolland-Falster, men også langt oppe på Sjælland, at den tyske forvaltningsdomstol mandag middag afviste alle klager over den tyske godkendelse af Femern Bælt-projektet.

Heino Knudsen, der er regionsrådsformand i Region Sjælland (S) kalder afgørensen »bedre end juleaften«:

- Mens vi næsten er begyndt på byggeriet i Danmark, har der været tvivlsspørgsmål om den tyske del af projektet. Nu er der ingen tvivl mere. Der er ikke flere sten på vejen. Nu er der kun vejen fremad. Og det åbner kæmpe muligheder for hele den korridor, der går fra tunnelens landgang i Rødby til København, siger Heino Knudsen.

Selve byggeriet, der varer de næste 10 år, åbner åbenlyst nogle døre for bygge- og anlægssektoren i Region Sjælland.

Opgaven bliver nu for Reigon Sjælland i samarbejde med kommuner og erhvervsliv, at få skabt et varigt løft. også når byggeriet er slut, lyder det fra regionsrådsformanden:

- Men al snak om at Region Sjælland er udkant, det må man droppe nu. Med forbindelsen bliver vi en af de mest centralt placerede regioner og markeder i Nordeuropa, midt i mellem metropolerne København og Hamborg, jubler Heino Knudsen.

Mads Vaczy Kragh, der er direktør i erhvervshus Sjælland, ser flere dimensioner i byggeriet, som det sjællandske erhvervsliv skal gribe.

- Den første dimension er nu og her, hvor virksomhederne i Region Sjælland inden for byggeri og anlæg groft sagt står over for to scenarier. Enten så får de opgaver inden for byggeriet, eller også risikerer de at miste ansatte til byggeriet. Covid-19 vil ramme byggeriet, og det vil betyde, at der kommer flere danske ansatte på anlægsarbejdet, end man har troet indtil nu, siger han.

Den næste dimension opstår under og efter byggeriet, hvor man skal få skabt en erhvervsudvikling, ikke bare i korridoren fra Rødby til København, men også i resten af Regionen, når byggeriet står færdigt:

- Der sker allerede rigtig meget inden for transport og logistik i Køge-området. Nu er Ringsted-området, Vordingborg og områderne længere sydpå ved at komme med. Den udvikling skal styrkes. Og så skal vi have fokus på turisterhvervet. For vi får forhåbentlig flere tyske turister, når tunellen er færdig, siger han.

Det er den socialdemokratiske veteran, Freddy Blak enig i.

- Når forbindelsen er færdig kan du og jeg køre til Tyskland på under 20 minuter fra Rødby. I dag tager det 45 minutter med færgen. Det her er guld værd. Ikke kun for Lolland og Falster og korridoren fa Rødby til København, men hele Region Sjælland og den danske befolkning, jubler Freddy Blak.

Den tidlgiere EU-parlamentariker har i to årtier talt varmt for en fast forbindelse og er fungerende formand for Region Sjællands Femern Bælt-udvalg.

- Der faldt en lillebitte tåre, da jeg læste dommen, siger 77 årige Blak, der stopper i politik efter denne valgperiode.

