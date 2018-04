Der er så hårdt pres på fødeafdelingen i Holbæk, at jordemødrene ikke kan blive lockoutet. Hvis Roskilde, Næstved eller Nykøbing F. havde været udpeget, ville resultat have været ens, siger jordemoderformand. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Jordemødre er for få til at blive lockoutet

Den truende konflikt på det offentlige område kommer ikke til at omfatte fødeafdelingen på Holbæk Sygehus, for der er ikke nok jordemødre i forvejen.

- I forvejen er arbejdspresset på fødeafdelingerne stort og hænger kun sammen på grund af jordemødrenes store fleksibilitet. Vikarer og overarbejde er den måde, man i øjeblikket har valgt for at få enderne til at mødes på fødeafdelingerne, så de fødende fortsat oplever tryghed og høj kvalitet. Vi har jo i sagens natur stort set kun akutte opgaver. Fødselsforberedelsen er i forvejen på et minimum, og hvis det skulle skæres mere ned under en konflikt, ville der komme flere risiko-fødsler, siger Bodil Bjørg Korsgaard, formand for jordemødrene i Region Sjælland.