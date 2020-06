Jobpatruljen tager igen ud og snakker med ungarbejdere og deres arbejdsgivere. Foto: Mie Neel

Jobpatruljen besøger igen unge på job

Sjælland - 27. juni 2020

Står unge under 18 år helt alene på jobbet? Løfter de mere end 12 kilo eller skubber over 250 kilo? Bliver de unge sommer- og fritidsjobbere betalt den rigtige løn?

Hver sommer rejser frivillige fra 3F og HK rundt i Danmark for at tjekke de unges arbejdsmiljø. Og selv om vi er ramt af coronakrisen, kommer Jobpatruljen også ud i år - for 41. år i træk.

I Region Sjælland kan unge fritidsjobbere mellem 13 og 18 år få besøg på jobbet fra 1. juli og til 19. juli.

Jobpatruljekoordinator Tina Rosenberg understreger, at der fortsat er særdeles god brug for at holde fokus på de unges arbejdsforhold.

Fakta Jobpatruljen kører i ugerne 27-29.

Den besøger større og mindre byer i sommerlandet.

Formålet er at informere de unge ansatte om deres rettigheder og undersøge deres arbejdsmiljø.

Jobpatruljens hotline 8024 1010 besvarer spørgsmål året rundt og råder unge, der har problemer på jobbet. - Det er nødvendigt at blive ved, for det er ikke alle steder, at de unge bliver behandlet efter reglerne. Nogle af reglerne har arbejdsgiverne lidt svært ved at overholde, for eksempel får op mod 50 procent af de unge ikke løn under sygdom, som de har krav på, siger Tina Rosenberg.

Jobpatruljens årlige rapporter fra de interview, de gennemfører med de unge ansatte, viser, at der i 2019 var 46,4 procent, som ikke fik løn under sygdom. Året før var tallet 50,5 procent.

- Arbejdsgiverne kan ikke dække sig ind under, at de ikke kender reglerne. Vi informerer jo også dem, og det er kendt viden. Det handler mere om, at de nok synes, at de unge har for nemt ved at melde sig syge. Arbejdsgiverne laver deres egne regler om, at de unge skal bytte vagter indbyrdes ved sygdom. Der er kommet en kultur, hvor arbejdspladser med mange ungarbejdere har facebook-grupper, hvor de unge bytter vagter indbyrdes. Dermed lægger man ansvaret for vagtplanen over på de unge, og arbejdsgiveren slipper for at betale løn under sygdom, siger Tina Rosenberg.

Presset til ekstravagter Coronatiden, hvor de unge har været hjemme fra skole, gymnasie og andre ungdomsuddannelser, kan have udløst et ekstra pres fra arbejdsgiveren.

- Vi har allerede fået flere henvendelser til Jobpatruljen fra unge, der har følt sig pressede til at arbejde mere, »du er jo hjemme«, men de har jo også skullet passe deres skole. Det vil vi helt sikkert have fokus på, når vi kommer ud, siger Tina Rosenberg.

Jobpatruljen kommer også til at lade blikket glide rundt i lokalerne for at se, om der er håndsprit.

- Vi ser på de unges arbejdsmiljø, så det kommer også til at indgå. Vi ser i forvejen efter, hvilke kemikalier de unge bliver bedt om at bruge, fx så vi sidste år, at de flere steder i dagligvarebutikker blev sat til at gøre bake-off-ovne rene med ovnrens. Det har advarselstrekant og må slet ikke benyttes af de helt unge, siger Tina Rosenberg.

Sidste år talte Jobpatruljen med mere end 600 unge i Region Sjælland.