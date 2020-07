Jobpatruljen har mødt mange unge, hvor arbejdsforholdene ikke er i orden - lige fra små fejl og forglemmelser fra arbejdsgiverens side til regulær udnyttelse. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Jobpatrulje finder fejl i tre ud af fire sager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jobpatrulje finder fejl i tre ud af fire sager

Sjælland - 22. juli 2020 kl. 11:06 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af de mere grelle eksempler, som fagbevægelsens Jobpatrulje i Region Sjælland er stødt på i 2020, var en 14 årig pige, der arbejdede på restauration.

Hun arbejdede fem timer efter skoletid, hvilket er langt over de to tilladte timer. Arbejdsgiveren havde forlangt flere prøvevagter uden løn. Pauser var noget, man holdt, hvis der var tid, og den unge pige havde tunge løft.

- Det giver sig selv, at ingen skal arbejdes gratis - hverken voksne eller børn. Det er regulær udnyttelse. Og lovgivningen er klar omkring regler for pauser, arbejdstid, skub og løft, også for de helt unge, hvor reglerne faktisk er lidt strammere, fordi vi skal passe på dem, udtaler jobpatrulje-koordinator Tina Rosenberg i en pressemeddelelse.

Fakta Jobpatruljen har i Region Sjælland besøgt 1627 virksomheder og gennemført 565 interview med unge. Det viste bl.a.:

3,4 pct. (19) er kommet til skade på jobbet,

12 pct. (68) får ondt/har fysiske mén af jobbet.

22,8 pct. (129) løfter mere end 12 kilo.

28 pct. (158) er ikke blevet instrueret i løft, træk, brug af maskiner, kemikalier mv.

41,2 pct. (232) får ikke løn under sygdom.

22,6 pct. (115) har ikke pauser.

18,3 pct. (103) skal selv finde afløser ved sygdom. Jobpatruljen har i Region Sjælland besøgt 1627 virksomheder og gennemført 565 interview med unge. Det viste bl.a.: Hun opfordrer til, at forældre hjælper de unge til at være mere bevidste om at få ordentlige forhold og melde sig ind i en fagforening.

Jobpatruljen har gennemført 565 interviews med ungarbejdere i Region Sjælland i løbet af de seneste uger.

Selv om der er mange unge som umiddelbart har gode og ordnede arbejdsforhold, er der fundet små eller store fejl i 429 tilfælde, altså 76 procent.

Knap hver femte ung er fx selv pålagt at finde en afløser ved sygdom, hvilket ellers er arbejdsgiverens ansvar.

- Jeg blev ringet op af en mor, som lige havde talt med sin søn. Han var blevet syg på sit

arbejde og havde brug for at komme hjem. Men arbejdsgiveren ville ikke lade ham gå, før

drengen selv havde fundet en afløser. Især i disse Corona-tider, undrer det mig, at arbejdsgiveren

ikke skynder sig at sende ham hjem, da det netop var en slem forkølelse, udtaler Tina Rosenberg, der pointerer, at det kræver et medlemsskab af fagforeningen - også for unge - hvis man skal have hjælp ud over Jobpatruljens rådgivning.

Jobpatruljen har 40 sager med hjem fra sommerlandet, som skal følges op af fagforeningen.

relaterede artikler

Med Jobpatruljen på tur 20. juli 2020 kl. 15:39

Jobpatrulje skal tjekke unges arbejdsforhold 18. juli 2020 kl. 11:48

Jobpatruljen: De unge skal tage for mange gratis prøvevagter 17. juli 2020 kl. 16:30