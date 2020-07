Jessica Bessers kræftforløb har også medført, at hendes 11-årige fysisk multihandicappede søn har måttet flytte hen til sin far. Det er en stor omvæltning og sorg, selv om faderen og hans kæreste tager sig godt af sønnen, for Jessica har været hjemmegående med sønnen siden hans fødsel. Foto: Tine Fasmer

Jessica ventede i måneder - nu er hun uhelbredeligt syg

- Hvis nu de havde lyttet til mig, lægerne, så havde det måske udviklet sig lidt langsommere. Bare så jeg havde haft mulighed for at nå at planlægge, hvad der skal ske, siger Jessica Besser med opgivende desperation i stemmen og en snert af den kampgejst, som holder hende oppe.

Hun orker ikke at klage, og en eventuelt erstatning vil Jessica Besser næsten med garanti ikke nå at få. Men hendes oplevelser i det seneste halve år skal bare ikke gentage sig for andre.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her