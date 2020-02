Pendlerne fravælger jernbanen til fordel for bil. Flere jernbane-fagfolk tager nu bladet fra munden og betegner jernbanen som "meget syg". De efterlyser en kraftig medicin i form af opsplitning af Banedanmark og en national transportplan for at rette op. Foto: Thomas Olsen.

Jernbane-fagfolk advarer: Sidste udkald for toget

Tingenes tilstand på de danske jernbaner skaber dagligt frustrationer hos pendlere og øvrige togrejsende. Men de er ikke alene. Også blandt jernbane-fagfolk er der en dyb bekymring over udviklingen, og nu er en gruppe af dem gået sammen og tager bladet fra munden: - Den danske jernbane er syg. Der er brug for en kraftig medicin, hvis den skal blive rask. Og det er ved at være sidste udkald, siger Ole Kien.

Han har i over 25 år arbejdet som rådgiver for jernbanebranchen, ministerier og myndigheder i ind- og udland.

Sammen med en kreds af andre jernbane-fagfolk har han skrevet et oplæg til transportminister Benny Engelbrecht og Folketingets transportudvalg med et bud på, hvordan man retter op.

- Men også i de enkelte projekter mangler der koordinering. Tag bare København-Ringsted banen, hvor Banedanmark har udstyret banen med el og et nyt signalsystem, der endnu ikke kan bruges, fordi DSB ikke har tog, der kan udnytte banens kapacitet, siger Ole Plum, der har arbejdet som jernbane-konsulent i over 40 år.

Når politikerne i løbet af i år skal til at forhandle en infrastrukturplan til over 100 milliarder kroner frem mod 2030, er der ifølge forfatterne brug for at tænke større tanker, end blot at komme med ønske-lister for, hvor man lige synes, der skal laves nye veje og jernbaner.