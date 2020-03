25 ansatte hos Jensens Bøfhus er blevet lockoutet, da restaurantkæden og 3F ikke har kunnet blive enige om en ny overenskomst. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Jensens Bøfhus forlader overenskomst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jensens Bøfhus forlader overenskomst

Sjælland - 26. marts 2020 kl. 07:25 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lykkedes ikke for 3F og Jensens Bøfhus at blive enige om en ny overenskomst gældende fra 1. marts i år. Det betyder, at restaurantkæden nu er frigjort fra overenskomst og i mandags lockoutede de cirka 25 medarbejdere, som er medlem af fagforeningen.

Grunden til uenigheden er, at Jensens Bøfhus vil have samme overenskomst som den konkurrende restaurant-kæde Flammen.

- Vi kom med flere løsningsforslag for at komme arbejdsgiveren i møde. Men det virkede som om, at man kun ville have en Flammen-overenskomst - eller ingenting, siger Peter Lykke Nielsen, som er forhandlingssekretær hos 3F.

- Vi har ligget i forhandlinger med 3F i næsten halvandet år, uden at vi er blevet enige. Og så er der procedure, som er nedskrevet i hovedaftalen og hovedoverenskomsten, og en del af den procedure er at lockoute, siger Anders Nikolaisen, adm. direktør, Jensens Bøfhus, til Ekstra Bladet.

Kernen i striden er, at Jensens Bøfhus ville have en overenskomst lig den, der findes hos Flammen. Hos konkurrenten, hvor konceptet beror på buffet, er alle medarbejdere - om det er opvaskere, afryddere eller personalet, der serverer drikkevarer - omfattet af samme vilkår med titel af enhedsmedarbejder. Altså medarbejdere, som arbejdsgiveren frit kan rykke rundt i de forskellige job-funktioner. Hos Jensens Bøfhus har man tjenere, køkkenpersonale og opvaskere ansat, og vilkår og løn er afhængig af, hvilken personalegruppe, den ansatte tilhører.

Jensens Bøfhus har 22 restauranter landet over:

Tre på Sjælland (Holbæk, Hillerød og Greve)

Tre i København

Fire på Fyn

12 i Jylland

Restaurantkæden beskæftiger cirka 700 medarbejdere. Heraf er 25 medlemmer af 3F lockoutet i forbindelse med, at man ikke kunne blive enige om en ny overenskomst. Jensens Bøfhus har 22 restauranter landet over:Restaurantkæden beskæftiger cirka 700 medarbejdere. Heraf er 25 medlemmer af 3F lockoutet i forbindelse med, at man ikke kunne blive enige om en ny overenskomst. - Der er en grundlæggende uenighed i, om der udføres tjenerarbejde hos Jensens Bøfhus eller ej. Det mener vi, at der gør, mens Anders Nikolaisen (direktør for Jensens Bøfhus, red.) ikke mener, at det er tilfældet, siger han.

- Vi synes jo helt klart, at der er tale om tjenerarbejde meget lig tjenerstillingerne hos for eksempel A Hereford Beefstouw. Anders Nikolaisen har tidligere sammenlignet deres koncept med McDonalds og selvfølgelig Flammen. Men jeg synes, at der er en enorm forskel på at køre et buffet-koncept, hvor folk bare tager selv og betaler ved en kasse, når de er færdige med at spise, og have tjenere til at tage imod ordrer og servere ved bordene, siger Peter Lykke Nielsen.

Hos Jensens Bøfhus understreger man, at ønsket om at skifte over på en overenskomst lig Flammens ikke beror på en økonomisk gevinst. Faktisk viser beregninger foretaget af 3F, at nogle medarbejdere vil gå op og andre ned i løn, hvis man går over på Flammens overenskomst.

Afviser faglig voldgiftsret Under forhandlingerne foreslog 3F, at lade en højesteretsdommer ved en såkaldt faglig voldgiftsret afgøre, hvorvidt der hos Jensens Bøfhus er tale om tjenerarbejde eller ej.

- Vi synes jo, at man skal få det afgjort én gang for alle, om der er tale om tjenerarbejde. Men det afviser Jensens Bøfhus, og det gør det meget svært at komme videre, siger Peter Lykke Nielsen.

Hos Jensens Bøfhus mener Anders Nikolaisen, at det mere er spørgsmålet om konkurrencevilkår end faggrænser, der bør afklares.

- Den præmis, som 3F stiller op, er jeg ikke enig i. Man burde have opstillet en anden præmis, hvor man spørger, om der er skabt konkurrenceforvridende vilkår, og det har 3F ikke ønsket at medvirke til, siger han til Ekstra Bladet.

De cirka 700 medarbejdere hos Jensens Bøfhus har altså siden 1. marts stået uden overenskomst, og det bekymrer Peter Lykke Nielsen.

- Det er jo ikke til at vide, hvordan vilkårene bliver for de ansatte fremadrettet. Arbejdsmarkedspension, løn under sygdom og barsel - det er elementer, som alle hænger på en overenskomst, siger Peter Lykke Nielsen.

Hos Jensens Bøfhus lover Anders Nikolaisen dog, at hans medarbejdere ikke bliver ladt helt i stikken.

- Jeg har sagt hele vejen igennem, at med eller uden aftale med 3F, følger vi flammens overenskomst fra 1. marts. Dem der var ansat inden 1. marts beholder de vilkår, som de er ansat på, og dem der er ansat efter, er ansat på Flammen-overenskomst, siger han til Ekstra Bladet

- Grunden til, at vi vælger at følge Flammens overenskomst, er, at jeg kærer mig om mine medarbejderes vilkår, og så gør jeg det for at vise, at det ikke er en manøvre ud i at spare nogle penge. Det her er kun for at skabe en fair konkurrence med vores største konkurrent, siger han..

Hos 3F stiller man sig ikke tilfreds, og overvejer nu, hvad næste skridt skal være.

- Vi drøfter, om vi skal tage andre midler i brug. Vi overvejer, om vi skal iværksætte en sympatistrejke for at ramme Jensens Bøfhus på forsyningskæderne. Ikke for at lukke dem, det vil være urimeligt over for de godt 700 personer, der er ansat hos dem, men for at sikre dem nogle rimelige vilkår, siger Peter Lykke Nielsen.