Jacob Jensen går igen efter regionsrådsformandsposten

- Det er et samarbejde, som jeg meget gerne ser fortsætte og udvidet med øvrige partier, så vi kan skabe en ledelse med bred forankring i et stabilt og troværdigt samarbejde. Politisk vil jeg fortsat trække regionen i en retning, hvor der bruges færrest mulige penge på administration, og flest mulige på kerneopgaverne herunder ikke mindst sygdomsbehandling på sygehusene. Jeg ønsker også at få sat medarbejderne mere frie, så man ledelsesmæssigt på de enkelte afdelinger i endnu højere grad kan bruge sine faglige kompetencer til gavn for patienterne. Og jeg vil have et stærkt fokus på, at alle dele af vores geografisk store region bliver godt serviceret både i forhold til infrastruktur, uddannelse og sygdomsbehandling, udtaler Jacob Jensen i en pressemeddelelse.