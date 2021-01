Jacob Jensen: Lose er troværdigheden selv

Jacob Jensen er Venstres miljøordfører og anden næstformand i regionsrådet i Region Sjælland. Han blev valgt til Folketinget første gang i 2005. Foto: Kenn Thomsen

Sjælland - 24. januar 2021 kl. 12:51 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Venstres Jacob Jensen ser mest af alt Inger Støjbergs afskedstale som næstformand som et forsøg på at forklare hendes position.

- Den handlede om Ingers politiske platform, Ingers version af Venstres politik, siger Jacob Jensen, der understreger, at han bakker fuldt og helt op om formandens linje.

- Vi skal have en stram udlændingepolitik og styr på integrationen, som Jakob Ellemann Jensen taler om; også med udsyn og mulighed for at invitere talenter til Danmark, der kan gavne erhvervslivet. Det sidste hører jeg ikke Inger Støjberg tale for. Men et må man give hende ros for: Hun holder fast, siger Jacob Jensen.

Han synes, det er svært at vurdere om den afgående næstformand er på vej til at forlade Venstre.

- Hun har udtalt sig meget bombastisk om, at vi som parti bakker op om en rigsretssag. Men alle os, der har lyst til at være i Venstre, vi må bakke op om partiet og selvfølgelig give de input, vi kan. Men i sidste ende er det formandens opgave at lægge en linje, siger Jacob Jensen, der er valgt i Kalundborg-Odsherredkredsen i Sjælland Storkreds og bor nær Tølløse.

Han er begejstret over, at Stephanie Lose overtager næstformandsposten.

- Jeg kender hende rigtigt godt både fra Danske Regioner og selvfølgelig fra Venstre. Hun er troværdigheden selv, og hun lader sig ikke så nemt imponere. Men man skal ikke tale fejl af hende, hun er ingen stille jysk kvinde. Det måtte vores tidligere formand jo også sande i flere omgange, både da Lars Løkke Rasmussen talte for at nedlægge regionerne, og da hun markerede sig i forhold til, at han og Kristian Jensen burde gå af. Nu kommer hun til at fokusere på organisationen Venstre, og det er den fuldstændig rigtige vej at gå, siger Jacob Jensen.

Barske meningsmålinger truer med at reducere folketingsgruppen betragteligt:

- Det er ingen overraskelse; vores tidligere formand og statsminister har meldt sig ud, en markant næstformand er trådt tilbage, og vi står over for, at hun skal i rigsretten. Det er alt sammen sket inden for få uger, så det er ikke overraskende, at det viser sig i meningsmålingerne. Men nu må vi slå koldt vand i blodet. Jeg håber, at alle nu bakker op om Jakob Ellemann Jensen, siger Jacob Jensen.

