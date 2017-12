Jacob Jensen (V) kommer fra nytår til at repræsentere det største oppositionsparti i Region Sjælland - for den fornyede mulighed for at blive regionsrådsformand lukkede sig igen. Foto: Thomas Olsen

Jacob Jensen: - Et noget uskønt forløb

- Jeg er da glad for, at det får en ende. Men det har virkelig ikke været specielt kønt at se på. Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at DF peger på Heino Knudsen, men sådan er politik nu en gang. Man skal ikke regne med noget, før det er en realitet, siger Jacob Jensen, der i løbet af ugen fik fornyet håb om at samle opbakning fra flere end Konservatives tre mandater, Radikales to og Venstres 10.