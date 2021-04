Precoatede ventilationsrør indgår i E-AT?s løsning på utætheder i rørsystemer på skibe. Foto: E-AT

Iværksættervirksomhed kom ind i varmen hos maritim stjerne

Sjælland - 12. april 2021 kl. 06:10 Kontakt redaktionen

EU-projektet Maritime Stars har medvind. Siden 2018 har snesevis af iværksættervirksomheder konkurreret om at komme med i det socialfondsstøttede program, der giver »de små« en unik mulighed for at samarbejde med store, etablerede virksomheder i den maritime branche.

Virksomheden E-AT fra Herfølge er en af de danske virksomheder, der har deltaget i projektet. Salgsdirektør Henning Jacobsen husker, at han og kollegerne følte sig »som rockstjerner«, da de blev matchet med rederiet DFDS i et udviklingsprojekt om coating af rørføring på skibe.

- Vi har aldrig været ude for sådan en åbenhed og hjælpsomhed, som vi har fået fra fyrtårnsvirksomhederne. De ønsker oprigtigt, at vi som deltagervirksomheder skal blive en succes. Vi har en oplevelse af, at vi løfter hinanden, og vi er meget glade for den gode matchmaking og projektstyring, som den nationale maritime klynge MARLOG har leveret, siger Henning Jacobsen.

I fyrtårnsvirksomheden DFDS er Mads Billesø, senior projekt manager for innovation og partnerskaber, også begejstret for Maritime Stars-projektet - og imponeret over iværksætternes kvalitet:

- Maritime Stars er fantastiske til at finde og tiltrække startups med en god idé og potentialet til at drive det langt videre. Vi bliver klogere af den smeltedigel af idéer, som Maritime Stars er, anfører Mads Billesø.

Tætte rør giver besparelser I Maritime Stars præsenterer iværksættervirksomhederne deres idéer for fyrtårnsvirksomhederne, og DFDS var meget interesseret, da E-AT lancerede deres idé: Coating af HVAC-rørsystemer (heat, ventilation, aircondition, control, red.) til passagerskibe. Teknologien er avanceret, men systemet er enkelt: Coatingen tætner rørene, og det giver energibesparelser, mindre CO2-udledning, forbedret indeklima og en højere køle- eller varmeeffekt på anlægget. Desuden er coatingen modstandsdygtig over for salt, brandhæmmende og rustbeskyttende.

- Den grønne dagsorden er meget vigtig for os, og herunder også at begrænse udledningen af CO2. Her kom E-AT med en idé, som gør det muligt at brænde mindre energi af og i den sidste ende minimere udledningen af CO2. Det passer godt til vores ambition om at reducere CO2-emissionen fra vores skibe med 45 procent senest i 2030, siger Mads Billesø fra DFDS.

E-AT og DFDS har udviklet idéen sammen i Maritime Stars, og systemet er klar til test på et af DFDS' skibe, når COVID-19-restriktionerne tillader det. Det er almindeligt anerkendt, at coating af HVAC-systemer generelt rummer et stort potentiale for energibesparelser og lavere CO2-emission, og derfor har Den Danske Maritime Fond støttet det videre testforløb, som bliver vigtigt i E-AT's markedsstrategi.

Henning Jacobsen fra E-AT forklarer:

- Vi sigter mod krydstogtbranchen, men den er udfordret af COVID-19. Derfor har det været vigtigt for os at udvikle et koncept til tankskibe, hvor investeringen hurtigt tjener sig ind. Det har vi nu, og hvis DFDS siger god for det her efter testen, har vi verdens bedste reference.

Imponeret Salgsdirektør i E-AT Henning Jacobsen er imponeret over Maritime Stars og nævner, at virksomheden har sparet meget tid og mange penge på at undgå at begå begynderfejl.

- Vi har lært at tænke tingene store og rigtige fra starten, og vi har fået et fantastisk netværk blandt fyrtårne og startups. I det maritime miljø siger man, at alle er så konservative, men her har man i den grad løftet hinanden op. Og MARLOG har stået i midten og skabt et fantastisk system.

Projektleder Allan Hejslet har mange roser til fyrtårnsvirksomhederne for deres risikovillighed:

- De store virksomheder har fra starten af projektet ønsket at blive udfordret af iværksætterne. De ville se »hvad der er derude« og høre om nye idéer inden for eksempelvis grøn omstilling og digitalisering. Mange maritime virksomheder har indset, at branchen har brug for et løft på det her niveau og har samtidig et ønske om generelt gerne at ville understøtte iværksætteri.

Nye idéer fra startups er vigtige for udviklingen mod et samfund med lavere energiforbrug og reduceret CO2-udslip, siger Mads Billesø, senior projekt manager for innovation og partnerskaber i DFDS:

Han Påpeger, at udviklingen inden for transport - ikke mindst søtransport - går vanvittigt stærkt lige nu. Et af hovedmålene er at blive grønne meget hurtigt. Her handler det ikke længere om at udvikle ny teknologi, men om at få den udviklede teknologi sat sammen på nye og smartere måder.

- Og det er startups og mindre virksomheder rigtig gode til, lyder det fra Mads Billesø.