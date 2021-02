Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland mener, at mange iværksættere har brug for mere viden om blandt andet digitale salgsprocesser, markedsføring og e-handelsløsninger. Foto: Erhvervshus Sjælland

Iværksættere kan få tilskud til nye kompetencer

Sjælland - 17. februar 2021 kl. 07:15 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Mange mindre iværksættervirksomheder er hårdt ramt af Coronakrisen. Det skyldes blandt andet, at store dele af handlen er flyttet over på digitale platforme, og at de helt små iværksættervirksomheder mangler kompetencer til at omstille sig til den nye virkelighed.

Det skal »Iværksætterpuljen - Kompetenceløft for iværksættere« ændre på. Gennem puljen kan de mindste iværksættervirksomheder få tilskud på op til 80 procent af regningen til at skaffe sig nye kompetencer - dog højst 25.000 kr.

Bag »Iværksætterpuljen« står Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der gennem Erhvervshusene nu rækker hånden ud til omkring 400 iværksættervirksomheder landet over med 20 millioner kroner til kompetenceudvikling efter »først til mølle«-princippet.

Til de yngste og mindste Puljen er målrettet iværksættervirksomheder, der er under fem år gamle og har under fem ansatte, fordi de er en særlig risikogruppe.

- Erfaringen fra finanskrisen er, at der er en overdødelighed blandt de virksomheder. De er en særligt udsat gruppe, blandt andet fordi de ikke har nået at opbygge stærke relationer til deres kunder. Det skal »Iværksætterpuljen« med et ekstraordinært stort tilskud til ca. 400 iværksættere hjælpe med at rette op på, fortæller Mads Vàzcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.

Han konstaterer, at vi under coronakrisen har set et voldsomt skift i vores handelsmønstre og i anvendelsen digitale teknologier. Det stiller store krav til iværksætternes viden om digitale salgsprocesser, markedsføring og e-handelsløsninger. Sammen med digitalisering generelt er det netop de områder, som ifølge Mads Vàzcy Kragh udgør de største udfordringer for iværksættere. Han forventer derfor stor efterspørgsel efter tilskud til kurser og andre kompetenceudviklingsforløb indenfor de områder.

Kompetenceudvikling bredt »Iværksætterpuljen« er dog ikke begrænset til kompetenceudvikling indenfor virksomhedernes digitale udfordringer.

- Generelt er der et stort behov for kompetenceudvikling i de mindste virksomheder, derfor er puljen ikke begrænset til specifikke indsatsområder, men åben overfor de konkrete behov for kompetenceudvikling, der kan løfte forretningen i den enkelte virksomhed, oplyser Mads Vàzcy Kragh.

Puljen er åben »Iværksætterpuljen« er åben for ansøgninger frem til den 31. december 2021. Virksomheder søger om tilskud fra puljen gennem Erhvervshusene. Pengene fordeles efter »først til mølle«-princippet.

Kan ansøgningen imødekommes, gives tilsagn om dækning på 80 procent af udgiften - men som tidligere nævnt er der sat en øverste grænse på 25.000 kroner. Beløbet refunderes efter gennemført kursusforløb.

Har virksomheden brug for behovsafklaring før ansøgningen sendes, kan virksomheden indgå i dialog med den lokale erhvervsservice eller Erhvervshusenes generelle tilbud om gratis og uvildig sparring.

Læs mere på www.ehsj.dk/iværksætterpuljen