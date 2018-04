Med de underskrevne kontrakter i den ene hånd, blev ønsket om et godt samarbejde gennem et håndtryk. Fra venstre er det projektdirektør Helle Gaub, regionsrådsformand Heino Knudsen (S), direktør for Initera Massimo Malvagna og Barbara Maccioni - international business development manager fra CMB. Foto: Kim Rasmussen

Italiensk underskrift til to milliarder

- Vi har været meget opmærksomme på at få udført et baggrundstjek, inden vi skrev under. Vi har indhentet attester på anti-korruption. Der skal være styr på alle dele af byggeriet. De har også vist stor forståelse for, at arbejderne på projektet skal arbejde under danske løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder meget for os, at det overholdes - også for underleverandørerne, siger Heino Knudsen.