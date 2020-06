Italiensk konsortium bag Storstrømsbroen styrtbløder i nyt regnskab

Det italienske konsortium Storstrøm Bridge Joint Venture (SBJV), der skal opføre den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster, er i så store økonomiske problemer, at de står til at tabe på deres kontrakt med den danske stat.

Det fremgår af SBJVs helt nye regnskab for 2019, hvor der er blodrøde tal på bundlinjen. Det skriver Fagbladet 3F.

SBJV kommer ud af året med et negativt resultat på 160 millioner kroner, og konsortiets egenkapital er gået i minus med 155 millioner kroner.

- Man står med et projekt, der forventes at give underskud, og som først skal afleveres om to-tre år. Det er svært som udenforstående at svare på, hvordan de vil sikre, at projektet færdiggøres. Det vil åbenlyst blive en tabsgivende entreprise for det italienske konsortium, siger statsautoriseret revisor og chefkonsulent hos Danske Revisorer Lars Kiertzner til Fagbladet 3F.

Kontrakten på Storstrømsbroen, der bliver Danmarks tredjestørste bro, lyder på 2,1 milliarder danske skattekroner, og ifølge den oprindelige tidsplan skulle broen stå færdig og være klar til både tog- og biltrafik i 2023.

Men ifølge Vejdirektoratet, der er bygherre på projektet, er broen allerede fem måneder forsinket som følge af corona-situationen og store mængder nedbør i fjor.

Ifølge Fagbladet 3Fs oplysninger er forsinkelsen reelt markant større.

I det nye regnskab fra de italienske brobyggere kan man læse, at ledelsen i SBJV er utilfredse med resultatet, og at de nu betragter opførelsen af den danske bro som et tabsgivende projekt.

Ifølge revisionsekspert Lars Kiertzner skyldes det, at SBJV har medregnet de resterende omkostninger for at færdiggøre broen i det nye regnskab for 2019.

Det fremgår også af regnskabet, at SBJV har fået et såkaldt ?letter of support? fra det italienske selskab Itinera, som fører an i konsortiet.

Med andre ord er Itineras økonomi og betalingsvillighed nu helt afgørende for, at SBJV kan fortsætte det danske brobyggeri.

Der var oprindelig tre italienske selskaber i det italienske konsortium, der i 2017 vandt kontrakten på at bygge Storstrømsbroen.

Det kom imidlertid frem i Fagbladet 3F, at to af selskaberne, Condotte og Grande Lavori Fincosit, var en del af en stor korruptionssag i det italienske retssystem.

Det kom også frem, at de to selskaber var på randen af konkurs, og de blev herefter smidt ud af SBJV, og Itinera er i dag er det eneste tilbageværende selskab.

Fagbladet 3F arbejder på at få en kommentar fra det italienske konsortium SBJV og bygherren Vejdirektoratet.