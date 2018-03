Sådan kommer det færdige Sjællands Universitethospital til at se ud. Det nye supersygehus vil være tre gange større end det nuværende Køge Sygehus. Foto: Region Sjælland.

Italienere skal bygge Sjællandsk supersygehus til to milliarder kroner

Sjælland - 23. marts 2018 kl. 12:20 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det italienske konsortium Itinera er løbet med hovedbyggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital i Køge.

Opgaven, der løber op i to milliarder kroner, består af byggeri af 110.000 m2 senge- og behandlingsbygninger, herunder senge- og behandlingsbygninger, herunder 789 enestuer og 38 intensivpladser. I alt fire konsortier - to danske og to italienske - var med i opløbet. Men ifølge Region Sjælland var det italienske bud fra Itinera og partneren CMB »klart bedst«.

- Jeg er glad for, at vi nu står med en klar vinder ud fra en samlet vurdering af organisering, samarbejdsmodel, arkitektoniske og konstruktive valg og fordeling af udgifter mellem byggeri og styring. Vi har haft flere kvalificerede bud at vælge mellem, som opfyldte vores behov, så vores udbudsstrategi må siges at have været en succes, siger projektdirektør Helle Gaub i en pressemeddelelse.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) glæder sig over, at Region Sjællands borgere får deres eget universitetshospital.

- Universitetshospitalet bliver Region Sjællands centrum for forskning, uddannelse og specialiseret behandling af for eksempel kræft, hjertesygdom og anden specialiseret behandling. Alle patienter får enestuer med mulighed for overnatning for pårørende, siger han.

Italienere hvidvasket Byggeriet af supersygehuset i Køge er det tredje store sygehusbyggeri, hvor Itinera er med i vinderkonsortiet. Også byggeriet af et nyt Universitetshospital i Odense og et psykiatrisygehus i Region Midtjylland bliver Itinera involveret i.

Selskabet er dog også fedtet ind i skandalen om byggeriet af en ny Storstrømsbro sammen med to andre italienske firmaer.

Her er det dog de to øvrige firmaer, der står anklaget for korruption og bestikkelse, mens Itinera i december strøg ind på de italienske myndigheders antimafia-liste efter tre års undersøgelser.

Helle Gaub, projektdirektør på byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge, har tidligere udtalt til DAGBLADET, at regionens bygherrerådgiver Cowi har tjekket alle konsortier på kryds og tværs.

- De har ikke fundet noget som helst problematisk på dem, der har været med i opløbet, sagde hun dengang til avisen.