It-ordførere: Staten må lukke bredbånds-huller

Sjælland - 04. august 2020

Det er ikke godt nok, at tusindvis af adresser rundt om i landdistrikterne, især på Sjælland, ikke har ordentlige internetforbindelser.

Det mener regeringens støttepartier SF og Enhedslisten efter, at avisen lørdag fortalte, at 11 procent af adresserne i Region Sjælland ikke har adgang til en ordentlig internetforbindelse. Det er den laveste tilslutning på landsplan.

Begge støttepartier slår til lyd for, at man forsøger at nå i mål ved at forlænge den statslige bredbåndspulje, som blev indført af den tidligere regering i 2016, men som står til at udløbe i år.

- For nogle bredbåndsselskaber er det en benhård kalkule: De kommer kun derhen, hvor det kan svare sig. Derfor skal vi fortsætte de initiativer, der er i bredbåndspuljen. Ellers sikrer vi ikke bosætning i alle afkroge i Danmark, som vi ønsker, siger SF's it-ordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

Det er Enhedslistens it-ordfører, Eva Flyvholm, enig i:

- Gode internetforbindelser er i dag helt grundlæggende infrastruktur, som rigtig mange mennesker har brug for. Der er min og vores tilgang, at så længe vi ikke er i mål med at sikre, at alle har mulighed for en god bredbåndsforbindelse, så skal vi bruge alle de redskaber, vi kan. En af dem er bredbåndspuljen, siger Eva Flyvholm.

Et andet redskab, som Flyvholm fremhæver, er kommunernes mulighed for selv at rulle bredbånd ud:

I 2015 vedtog et enigt folketing en målsætning om, at alle borgere og virksomheder skal tilbydes bredbåndshastigheder på min. 100 mbit/s download/30 mbit/s upload i 2020.

Nye tal fra Energistyrelsen viser, at man ikke når det mål: PÅ landsplan har 94 procent af alle borgere og virksomheder adgang til 100/30. I Region Sjælland er det kun 89 procent.





Her er tallene for de enkelte udvalgte kommuner:

Stevns: 73 pct.

Odsherred: 82 pct.

Kalundborg: 82 pct.

Sorø: 85 pct.

Faxe: 87 pct.

Holbæk: 88 pct.

Vordingborg: 88 pct.

Høje-Taastrup: 91 pct.

Lejre: 93 pct.

Ringsted: 93 pct.

Næstved: 93 pct.

Greve: 95 pct.

Roskilde: 96 pct.

Køge: 97 pct.

Ishøj: 97 pct.

Vallensbæk: 98 pct.

- Kommunerne har gennem noget tid haft lov til at rulle bredbånd ud til deres kommunalpolitikere og nogle ansatte. Det har åbnet op for, at andre kunne kobles på. Men den ordning kan måske udvides, og kommunerne kan informeres endnu bedre om deres muligheder, siger hun.

Hos De Radikale mener it-ordfører Ruben Kidde ikke, at der er brug for yderligere statslige eller offentlige initiativer til at sikre bredbånd til alle adresser.

- Men hvis der er måder, hvor investeringslysten kan stimuleres, så er Radikale Venstre bestemt åbne for det. Og hvis regeringen har en yderligere forlængelse af bredbåndspuljen med i deres finanslovsudspil for 2021 vil vi være velvilligt indstillede overfor det, skriver han i en mail.

Hos regeringspartiet mener Kasper Roug, at der er brug for mere viden om behovet, før han og regeringen vil lægge sig fast på, om bredbåndspuljen skal fortsætte eller ej:

- En del af historien om det her er jo også, at mange ældre ude i de tyndt befolkede områder aldrig har haft et behov for at blive en del af den digitale infrastruktur, og stadig ikke ønsker det. Men selvfølgelig skal vi ud til dem, der ønsker at være med. Skal der lægges penge til side, mener jeg dog, at der er behov for at lave yderligere vurderinger, om puljen er brugbar, eller om der skal andre løsninger til, siger han.

