Isam B bliver vært på Radio4

Sjælland - 30. oktober 2019 kl. 15:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

tro: Musiker, sangskriver og troende menneske. I et nyt program på Radio4 sætter Isam Bachiri, som går under kunstnernavnet Isam B, fokus på religion og det at tro på Gud.

Hvad vil det sige at være et troende menneske? Hvordan bliver troen en relevant del af vores liv? Og har vi alle sammen i virkeligheden mere til fælles end vi aner, uanset om vi tror eller ej? Det er nogle af de spørgsmål programmet »Tro på det!« vil tage op. Programmet er en del af den nye landsdækkende Radio4, som en række regionale mediehuse står bag, blandt andre Sjællandske Medier.

Isam B er en af de mange nye radioværter på Radio4, der sender fra 1. november. Musikeren, der blandt andet er kendt fra sin tid i Outlandish, vil hver uge have en gæst i studiet for at tale om religion og det at tro. Udgangspunktet for samtalerne er et forsøg på at belyse, hvad det betyder for os, at vi enten tror på noget eller helt afviser troen. Og hvordan vi - uanset forskellige trosretninger - bliver bedre til at forstå og respektere hinandens tro. Ifølge værten, Isam Bachiri, findes der nemlig ét meget overset religiøst fællesskab herhjemme; nemlig fællesskabet mellem alle, som tror på noget, der er større end os selv.

- Vi bliver en del af et større fællesskab, hvis vi tør interessere os for hinanden. Og når vi er i stand til at interessere os for mennesker, der tænker og tror anderledes end os selv, så er jeg sikker på at, vi også bliver mere rodfæstede i vores egen kultur og religion. Og forhåbentlig også mindre bange og vrede, siger Isam Bachiri.

Ny højskolesang

Netop forståelse var ikke nødvendigvis kendetegnende for de reaktioner, han selv mødte, da det tidligere på året blev offentliggjort, at han havde skrevet en sang til den kommende danske Højskolesangbog. Og det er blandt andet den oplevelse, som har ansporet ham til programmet.

- Jeg synes, der er et enormt behov for et rum, hvor vi kan tale åbent og ærligt om Gud - og det at leve som troende menneske. I virkeligheden er jeg sikker på, at vi har rigtig meget mere tilfælles, end vi umiddelbart tænker, uanset hvad vi tror på, siger han.

Med døden i studiet

Det første program handler om et nært venskab på trods af forskellighed. Tidligere radiovært, Hans Otto Bisgaard har været en mentor for Isam i mange år. De er vidt forskellige, når det handler om tro, men har alligevel et stort og nært fællesskab. De mødes i dette program og taler blandt andet om tabet af Isams ven og Hans Ottos søn, Jeppe Bisgaard, der døde forrige sommer kun 47 år gammel. Er det relevant at tale om tro, når det handler om døden? Det taler de to venner om på tværs af tro og generationer.

Programmet »Tro på det!« bliver sendt alle lørdage klokken 14.05-15.00 og kan også lyttes som podcast.

