Is og sne sender bilister i grøften

- Kommer der lige så meget sne og is i de kommende uger, så kan vi godt få lige så mange udkørsler her, tilføjer hun.

- Mange bilister skøjter af vejene og ender i grøften, så vi må trække dem fri. Alene fredag har vi haft omkring 1.200 assistancer i hele landet, hvilke inkluderer alle former for hjælp. Eksempelvis er rigtig mange batterier afladet i frosten, oplyser Lisbeth Nedergaard, trafiktalsperson hos Falcks Vejtjeneste.

Skift til vinterhjul

Hos Applus Bilsyn, der er eksperter i bilers køreegenskaber og sikkerhed, anbefaler man at lade bilen stå, hvis man ikke har vinterhjul på.

- Er der sne og is på vejene, så er der, som tallene fra Falck viser med al tydelighed, forøget risiko for at rutsje af vejen, hvis man ikke har vinterdæk til at holde bilen fast. Kør forsvarligt og efter forholdene. Skift gerne til vinterhjul, hvis det ikke allerede er gjort. Så bremser bilen bedst, lyder de enkle råd fra Paul Christensen, ansvarlig for teknik og kvalitet.