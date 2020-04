Forskningsenheden på Sjællands Universitetshospital Roskilde får penge fra Innovationsfonden til at øge forskningen i behandling og vaccine mod Covid-19. Foto: Gert Ellegaard, Region Sjælland.

Innovationsfonden giver millioner til Covid-forskning

Sjælland - 30. april 2020 kl. 09:55 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forskningsenheden på Sjællands Universitetshospital, Hvidovre Hospital, Rigshospitalet samt tre andre forskningsenheder i de øvrige regioner får hver cirka en million kroner til afprøvning af behandlinger mod Covid-19 og udvikling af vaccine.

Et nyt projekt med støtte fra Innovationsfonden skal sikre, at danske infektionsmedicinske forskningsenheder har kapacitet til at samarbejde med virksomheder og forskningskonsortier om at identificere og afprøve lovende behandlinger mod coronavirussen Covid-19.

Foreningen Trial Nation og alle landets fem regioner står bag projektet.

- Covid-19 er en enorm global udfordring og kun med en koordineret national indsats vil vi komme hurtigt i mål med en ny behandling eller vaccine. Et koordineret dansk initiativ er et væsentligt skridt til at få løst udfordringerne, udtaler professor Lars Østergaard, Aarhus Universitetshospital, i en pressemeddelelse.

Han er Medical Lead for Trial Nation Center for Infektionsmedicin og Immunomodulation, som desuden består af de infektionsmedicinske forskningsenheder på Aarhus Universitets Hospital ved professor Lars Østergaard, Aalborg Universitets Hospital ved professor Henrik Nielsen, Odense Universitets Hospital ved professor Isik Somuncu Johansen, Sjællands Universitets Hospital i Roskilde ved overlæge Lothar Wiese, Hvidovre Universitets Hospital ved professor Thomas Benfield og Rigshospitalet ved professor Jan Gerstoft.

En million til hver Innovationsfonden støtter forøgelsen af den kliniske forskningskapacitet med 4.95 millioner kroner via fondens ekstraordinære hasteopslag målrettet kampen mod Covid-19. Derudover medfinansierer de fem regioner med 25 procent, så der i alt cirka er en million kroner per forskningsenhed. Projektet løber til udgangen af 2020.

Hver forskningsenhed får ressourcer svarende til en ekstra læge og en ekstra projektsygeplejerske samt udstyr.

Forener forskning og erhvervsliv - Vi er stolte af, at Trial Nation bidrager til, at Danmark kan stå stærkt i forhold til den samfundskrise som COVID-19 pandemien har skabt. Deltagelse i kliniske studier giver danske patienter mulighed for tidlig adgang til nye behandlingsmuligheder, og virksomheder adgang til hurtig afprøvning af deres produkter, udtaler Marianne Pilgaard, direktør i Trial Nation.

Trial Nation er finansieret af Erhvervsministeriet og de fem regioner. Life Science-virksomheder og andre organisationer med interesse for klinisk forskning kan blive medlemmer af foreningen.

