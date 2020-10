Apoteker og læger løber snart tør for influenzavacciner, og Statens Serum Institut har svært ved at skaffe flere. Foto: Thomas Olsen

Influenza-vaccine er blevet et kapløb

Sjælland - 22. oktober 2020 kl. 14:01 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Praktiserende læger må ringe til kolleger for at få influenzavacciner til udsatte borgere, og apoteker, som løber tør for vacciner. Det er ikke uvante situationer i denne tid, hvor sundhedsmyndighederne har opfordret til flest muligt i risikogruppen bliver vaccineret for at undgå, at sygehusene både sættes under pres af mange coronapatienter og patienter med influenza-komplikationer.

Statens Serum Institut har indkøbt 1,6 millioner influenzavacciner i marts måned. Det burde have været nok til at sikre et influenzastik til 75 procent af de ældre over 65 år og personer med sygdomme, der giver risiko for alvorlige forløb ved influenza, samt sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt med sårbare borgere.

Men det er det ikke. - Vi står i en lidt grotesk situation. Det har været rigtig svært at få vaccinerne til at række. Både i forhold til den enorme efterspørgsel, der har været, og på baggrund af de udmeldinger, der har været fra sundhedsmyndighederne om, at alle i de her sårbare grupper skulle vaccineres, siger formand for de praktiserende læger i Region Sjælland, Camilla Høegh-Guldberg.

Hun er selv praktiserende læge i Præstø og kalder manglen på influenza-vacciner »den største udfordring« for de praktiserende læger lige nu.

- I min egen praksis har vi fået vacciner ind i denne uge, men vi regner ikke umiddelbart med at få flere. Vi vaccinerer kun borgere i risikogruppen. Men vi har været nødt til at aflyse en del af dem, fordi der samtidig har været mangel på vaccine mod lungebetændelse, som de også skulle have. Vi har lavet lister over, hvem vi skal genindkalde. Men lige nu ved jeg ikke, hvornår vi kan genindkalde dem, siger Camilla Høegh-Guldberg.

Telefonerne kimer Regionerne har netop overtaget opgaven med at henvise raske borgere og borgere med milde symptomer til corona-test.

SSI har et spærret lager til de mest sårbare Statens Serum Institut har forsøgt at indkøbe flere influenza-vacciner, men det har foreløbig ikke kunnet lade sig gøre.

Vicedirektør Ole Jensen er ikke særligt optimistisk.

Statens Serum Institut indkøbt i år 1,6 millioner doser influenzavaccine mod normalt 1 million doser i de seneste år. Alligevel var man nødt til at sætte en stopper for muligheden for at bestille vacciner til brug hos læger, apoteker med videre.

- Vi har fået de sidste doser hjem i denne uge og distribuerer dem i forhold til de bestillinger, der er afgivet inden 15. oktober. Desuden holder vi indtil videre 50.000 doser på et spærret lager. Der er ikke taget stilling til, hvornår og hvordan vi åbner op for bestillinger fra det spærrede lager. Men det er i sagens natur et lager, der er sat til side, så vi har noget til de allermest kritiske dele af risikogrupperne, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Ole Jensen. - Det har været en stor lettelse for os læger, fordi de har fyldt meget af vores tid i telefonerne. Men siden da er vi blevet overrendt af henvendelser fra borgere, der er nervøse for om de kan få influenza-vaccine, og hvad de eventuelt skal gøre, hvis de ikke kan få vaccinen, siger Camilla Høegh-Guldberg, der fortæller, at de praktiserende læger har måttet låne vacciner af hinanden. Hun har selv måttet låne to vacciner, da hun skulle ud og vaccinere et plejehjem for nogle dage siden.

- Det har jeg aldrig oplevet før. Men det siger noget om, at vi står i en grotesk og meget udfordrende situation lige nu, sige hun.

Apoteker løber snart tør Også landets apoteker, hvor Apovac vaccinerer borgere, oplever enorm efterspørgsel på årets influenzavaccine.

- Der er utroligt travlt, og nogle apoteker er begyndt at løbe ud for vacciner, siger Søren Hellener, der er konstitueret direktør i Apovac.

Han oplyser, at de danske apoteker på nuværende tidspunkt har vaccineret op mod 200.000 borgere.

- Vi kommer til at vaccinere lidt flere, men det er svært at sige, hvor længe vi kan blive ved. Vi kunne vaccinere mange flere, for der er stadig stor efterspørgsel. I begyndelsen af oktober, hvor det var muligt for folk uden for risikogrupperne at få vaccinen, var ni ud af ti vaccinerede i risikogrupperne. Siden 9. oktober, hvor Sundhedsstyrelsen meldte ud, at vaccinerne kun bør være forbeholdt dem, hvilket også blev præciseret i et brev sendt direkte til alle aktører fra Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm 16. oktober, har vi selvfølgelig udelukkende vaccineret mennesker i risikogrupperne, siger Søren Hellener.

Sn.dk spurgte: Har Statens Serum Institut efter din mening bestilt for få vacciner i år?

- De bestilte i marts, og det var så tidligt i pandemien, at man ikke rigtigt kunne vide, hvor mange influenza-vaccinationer, der ville blive brug for. Der er bestilt mange flere vacciner end sidste år, og der er bare ikke rigtigt mere at få nu, fordi efterspørgslen er så stor på den nordlige halvkugle, siger Søren Hellener.

Aflyser virksomheders vaccinations-indsats Det forlyder, at Danske Lægers Vaccinationsselskab aflyser aftaler om vaccinations-besøg på virksomheder, så der udelukkende i år vaccineres personer i risikogrupperne. Det har imidlertid endnu ikke været muligt at få oplyst fra Danske Lægers Vaccinationsselskab, om der også aflyses aftaler om influenzavaccination i vaccinationsselskabets klinikker, som private borgere og ansatte i virksomheder allerede har booket.